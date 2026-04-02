Посол Ирана поблагодарил Россию за помощь и усилия по достижению мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча между Каземом Джалали и Георгием Борисенко прошла в четверг в Москве. В рамках беседы стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное военной операцией США и Израиля против Ирана, говорится на сайте МИД России.

Джалали поблагодарил российскую сторону за существенную гуманитарную помощь, предоставленную Тегерану, а также за активные шаги Москвы, направленные на прекращение кровопролития и достижение устойчивого долгосрочного мира в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана и поддерживает контакты с лидерами стран Персидского залива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение Российско-арабского саммита могло бы стать эффективной площадкой для разрядки ситуации на Ближнем Востоке.

Иран готов подписать соглашение об использовании Ормузского пролива с европейскими, азиатскими и арабскими странами, заинтересованными в морских перевозках.



