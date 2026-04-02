Завершено расследование дела против Толоконниковой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Расследование уголовного дела в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой* завершено в Красноярске, передает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

По данным следствия, Толоконникова, включенная в реестр иноагентов в декабре 2021 года, в 2023 и 2024 годах неоднократно публиковала в мессенджере материалы без специальной маркировки. В апреле и мае 2024 года суд дважды признавал ее виновной в административных правонарушениях за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

После этого, находясь за пределами России, она продолжила распространять материалы без указания на статус иноагента, отмечают следователи.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю. Толоконникова объявлена в федеральный розыск, дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Панк-группа Pussy Riot признана экстремистской и запрещена в России.

В феврале СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении обязанностей иностранного агента в отношении экс-лидера группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина.