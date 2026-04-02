NYT: Европа задумалась о создании собственной ядерной защиты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейский ядерный зонтик, который обеспечивает США, остается незаменимым. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал его сохранить, однако европейские государства активно обсуждают альтернативы, отмечает The New York Times.

Британия и Франция – единственные ядерные державы Европы – совместно с Германией и Швецией рассматривают варианты расширения своего ядерного потенциала, пишет издание. Оно также отмечает, что Франция заявила о намерении увеличить свои ядерные арсеналы, а Британия решила восстановить авиационный компонент ядерной триады, дополнив подводные лодки самолетами-носителями. Тем не менее, ядерное сдерживание Британии все еще технически зависит от США, а французский арсенал традиционно защищает только национальные интересы.

Причины для усиления самостоятельности Европы усилились после того, как Трамп принял решение нанести удар по Ирану без консультаций с союзниками и лишь затем потребовал их поддержки. По мнению бывшего госсекретаря по европейским делам Португалии Бруну Машайша, американская операция выглядит как поражение. «Это даст Европе мощный импульс», – заявил он. По его словам, теперь европейцам приходится все четче выбирать между автономией и опорой на США, поскольку «ощущение, что США уже не способны защитить даже при желании».

Премьер-министр Британии Киир Стармер, реагируя на угрозы Трампа, подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с европейскими союзниками и Евросоюзом. «Наши долгосрочные национальные интересы требуют более тесного партнерства с союзниками в Европе», – заявил он.

Бывший германский посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер прокомментировал в соцсетях, что выход США из НАТО стал бы «подарком для милитаризующейся России», ведь вытеснение США из Европы всегда было одной из главных целей Кремля. Бывший американский посол в НАТО Николас Бернс назвал возможный выход США из альянса «катастрофой для глобального влияния Америки» и выразил сомнения, что Конгресс такое одобрит.

Бернс также отметил, что НАТО – оборонительный союз, который поддержал США после событий 11 сентября, но атака на Иран была инициирована без согласования с союзниками и вне рамок НАТО. Сейчас, чтобы удовлетворить требования Трампа, большинство стран-участниц альянса уже готовы помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе после окончания военного конфликта. Эту коалицию для патрулирования пролива организовали Британия и Франция, и в нее сейчас входят около 35 государств.

Ранее президент США пригрозил прекратить поставки оружия на Украину, если Европа не присоединится к Ормузской коалиции. Однако заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков отметил попытки ряда политиков Европы и США сорвать российско-американский диалог по урегулированию на Украине.