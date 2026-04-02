    2 апреля 2026, 14:29 • Новости дня

    NYT: Европа задумалась о создании собственной ядерной защиты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждают варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях, отмечают СМИ.

    Европейский ядерный зонтик, который обеспечивает США, остается незаменимым. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал его сохранить, однако европейские государства активно обсуждают альтернативы, отмечает The New York Times.

    Британия и Франция – единственные ядерные державы Европы – совместно с Германией и Швецией рассматривают варианты расширения своего ядерного потенциала, пишет издание. Оно также отмечает, что Франция заявила о намерении увеличить свои ядерные арсеналы, а Британия решила восстановить авиационный компонент ядерной триады, дополнив подводные лодки самолетами-носителями. Тем не менее, ядерное сдерживание Британии все еще технически зависит от США, а французский арсенал традиционно защищает только национальные интересы.

    Причины для усиления самостоятельности Европы усилились после того, как Трамп принял решение нанести удар по Ирану без консультаций с союзниками и лишь затем потребовал их поддержки. По мнению бывшего госсекретаря по европейским делам Португалии Бруну Машайша, американская операция выглядит как поражение. «Это даст Европе мощный импульс», – заявил он. По его словам, теперь европейцам приходится все четче выбирать между автономией и опорой на США, поскольку «ощущение, что США уже не способны защитить даже при желании».

    Премьер-министр Британии Киир Стармер, реагируя на угрозы Трампа, подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с европейскими союзниками и Евросоюзом. «Наши долгосрочные национальные интересы требуют более тесного партнерства с союзниками в Европе», – заявил он.

    Бывший германский посол в Вашингтоне Вольфганг Ишингер прокомментировал в соцсетях, что выход США из НАТО стал бы «подарком для милитаризующейся России», ведь вытеснение США из Европы всегда было одной из главных целей Кремля. Бывший американский посол в НАТО Николас Бернс назвал возможный выход США из альянса «катастрофой для глобального влияния Америки» и выразил сомнения, что Конгресс такое одобрит.

    Бернс также отметил, что НАТО – оборонительный союз, который поддержал США после событий 11 сентября, но атака на Иран была инициирована без согласования с союзниками и вне рамок НАТО. Сейчас, чтобы удовлетворить требования Трампа, большинство стран-участниц альянса уже готовы помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе после окончания военного конфликта. Эту коалицию для патрулирования пролива организовали Британия и Франция, и в нее сейчас входят около 35 государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал объявить о завершении месячной войны в Иране в обращении к нации в прайм-тайм

    Ранее президент США пригрозил прекратить поставки оружия на Украину, если Европа не присоединится к Ормузской коалиции. Однако заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков отметил попытки ряда политиков Европы и США сорвать российско-американский диалог по урегулированию на Украине.

    4 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал позорной ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал ошибку The New York Times в названии НАТО, назвав ее позорной и недопустимой.

    Кирилл Дмитриев прокомментировал допущенную американской газетой The New York Times ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. В материале издания военный блок был назван Организацией Североамериканского договора, передают «Вести».

    Публикация касалась угроз американского лидера вывести США из состава военного альянса. Дмитриев подчеркнул, что подобная ошибка для ведущей американской газеты выглядит особенно непрофессионально и подрывает доверие к изданию.

    «Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их», – написал глава РФПИ в соцсети, комментируя публикацию The New York Times. Он указал, что корректная фактология является базовым требованием к серьезным СМИ.

    New York Times в статье о возможном выходе США из НАТО по ошибке назвала альянс Организацией Североамериканского договора.

    Ранее Дмитриев порекомендовал журналистам NYT следовать «Срединному пути Будды» при освещении событий на Украине.

    Напомним, президент США  пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    4 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.

    «А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.

    «Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».

    «И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).

    Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.

    Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    3 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Медведев призвал пересмотреть отношение к вступлению соседей России в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношение России к вступлению соседних стран в Европейский союз.

    По его словам, ранее Москва относилась к таким процессам сдержанно, даже в отношении Украины, однако ситуация изменилась.

    В сообщении в Max Медведев отметил, что внутри НАТО существуют серьезные противоречия, усугубленные событиями вокруг Ирана, а в Евросоюзе обсуждается создание собственной военной компоненты. По его мнению, ЕС перестал быть исключительно экономическим союзом и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс», который, как он считает, потенциально опаснее НАТО.

    «Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404», – подчеркнул он. Медведев добавил, что недавно президент России уже намекнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе несовместимы.

    В заключение политик выразил уверенность, что главной задачей Евросоюза станет раздувание «русофобской истерии» ради политического и финансового капитала.

    Накануне президент России Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС. Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.

    4 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии Франкен рассказал о «бомбе под альянсом НАТО»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X к 77-летию основания НАТО напомнил о важности солидарности стран – участниц альянса, передает РБК. По его словам, военные союзы держатся лишь на единстве и наличии современных вооруженных сил, а страны Западной Европы не смогли обеспечить достаточный уровень обороны.

    Франкен написал: «После распада Советского Союза «мирный дивиденд» был немедленно растрачен. Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов. Тем самым мы сами заложили бомбу под альянсом НАТО».

    Он также обратил внимание на угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из альянса. Франкен напомнил, что американский закон, предложенный Марко Рубио, требует одобрения двух третей конгрессменов для официального выхода США из НАТО, что невозможно для республиканцев.

    Тем не менее, Франкен отметил, что Трамп может ослабить альянс даже без формального выхода: «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведданными и другую важную помощь европейским союзникам. Это нанесло бы серьезный удар по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут хлопать пробки от шампанского», – написал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США. Издание Politico описало несколько сценариев подрыва альянса при втором сроке Дональда Трампа, включая роль США как «спойлера» и возможный «мягкий выход». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятности краха блока из-за требований Трампа резко увеличить военные расходы союзников.

    3 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    ЕС стал готовиться к долгосрочным последствиям энергокризиса
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС оценивает «все возможности», как справиться с кризисом в энергетике, включая введение ограничений на отпуск топлива и высвобождение дополнительных запасов нефти из аварийных резервов как план преодоления последствий конфликта на Ближнем Востоке, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    Йоргенсен сообщил, что Евросоюз оценивает все возможные меры для преодоления энергетического кризиса, вызванного эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В их числе – введение лимитов на выдачу топлива и дополнительное высвобождение нефти из аварийных резервов.

    Как пишет газета Financial Times, Йоргенсен заявил, что Евросоюз разрабатывает планы преодоления долгосрочных последствий кризиса и готовится к худшим сценариям, несмотря на то, что пока не готов к немедленному введению нормирования авиационного и дизельного топлива.

    На вопрос о возможном ослаблении правил для увеличения импорта авиационного топлива из США или повышения доли этанола в автомобильном топливе, еврокомиссар отметил, что ЕС пока не готов менять действующие нормы.

    Йоргенсен подчеркнул, что не исключает нового высвобождения стратегических запасов нефти, если ситуация ухудшится. По его словам, чем серьезнее развитие кризиса, тем активнее Евросоюз будет использовать законодательные инструменты для стабилизации ситуации. Он также указал, что нынешний кризис может продолжаться долго, а цены на энергоресурсы останутся высокими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия на экстренной онлайн-встрече министров энергетики ЕС подтвердила рекомендацию о необходимости экономии дизельного топлива и авиатоплива.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Politico, европейских лидеров тревожит новый энергетический кризис, вызванный военными действиями США и Израиля против Ирана.

    4 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал идею европейского «ядерного зонтика»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского «ядерного зонтика» и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Сикорский подверг сомнению эффективность инициативы по созданию европейского ядерного зонтика, передает ТАСС. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он заявил: «Я со скептицизмом отношусь к разговорам об этом. Это не так, что чем больше об этом говоришь, то ты приближаешься к этому».

    Сикорский отметил, что запасы ядерного оружия у Британии и Франции невелики и не могут выполнять функцию, аналогичную американскому ресурсу сдерживания. Он подчеркнул, что роль США в обеспечении ядерной безопасности Европы остается ключевой, а НАТО изначально является «ядерным альянсом».

    В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками идею предоставления странам Европы защиты французскими силами ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к диалогу по этому вопросу.

    Издание Financial Times писало, что союзники США в Европе изучают возможность создания собственного ядерного щита на фоне политики Вашингтона по налаживанию отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда предлагал обратиться к Франции и США для включения страны в программу ядерного зонтика и размещения американского ядерного оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза. Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее выступил против размещения ядерного оружия в Польше, напоминая о ее участии в Договоре о нераспространении.

    4 апреля 2026, 16:16 • Новости дня
    Дмитриев: Германия теряет позиции в мировой экономике из-за «глупых игр»
    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия теряет теряет свои позиции в мировой экономике.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия утрачивает свою роль в мировой экономике, передает РИА «Новости». «Играешь в глупые игры – получаешь глупые призы», – заявил Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4%. Это станет минимальным показателем страны за последние 50 лет. Дмитриев связывает этот спад с ошибочными стратегическими решениями и политическими просчетами.

    Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.

    Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует обсудить восстановление газопровода «Северный поток» за свой счет на фоне роста цен на газ и ожидаемого удвоения прогнозов по его стоимости к 2026 году.

    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    4 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    В четырех крупнейших аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиатопливом, что связано с кризисом поставок на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает газета Corriere della Sera.

    Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».

    Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.

    В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.

    Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.


    4 апреля 2026, 12:49 • Новости дня
    Polymarket раскритиковали за тотализатор на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15
    Polymarket раскритиковали за тотализатор на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15
    Онлайн-платформу прогнозов Polymarket обвинили в аморальности из–за ставок на судьбу пилота сбитого над Ираном истребителя F–15.

    Как пишет New York Post, конгрессмен-демократ Сет Молтон, ветеран морской пехоты, раскритиковал сервис после того, как тот начал прием ставок на дату, когда США объявят об обнаружении пропавшего в Иране американского летчика. Большинство участников (около 63%) ставили на то, что спасение произойдет в субботу в ходе поисково–спасательной операций. «Это омерзительно. Его положение неизвестно. Это может быть ваш сосед, друг или член семьи. А люди ставят деньги на то, спасут или нет», – возмутился Молтон в сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    На фоне резкой реакции политика Polymarket оперативно удалил страницу с тотализатором, признав ее недопустимой. «Мы немедленно закрыли это пари, так как оно не соответствует нашим стандартам добросовестности. Оно не должно было быть опубликовано, и мы расследуем, как оно прошло внутренние фильтры», – заявила компания в официальном сообщении. При этом на платформе по–прежнему доступны сотни других пари, связанных с войной с Ираном, включая прогнозы о возможном вводе сухопутных войск США и сроках объявления перемирия.

    Скандал разгорелся на фоне более широких претензий к Polymarket и другим площадкам прогнозов. Ранее демократы в Конгрессе уже упрекали сервис в том, что, по данным аналитиков, шесть подозрительных аккаунтов заработали около 1,2 млн долларов на ставках, связанных с ударами по Ирану, включая примерно 550 тыс. долл. прибыли на ставках на смерть аятоллы Али Хаменеи.

    Сенатор Крис Мерфи пообещал внести законопроект, который запретит ставки на действия правительства, военные операции и другие контролируемые события. «Это американская коммерческая аморальность на стероидах. Люди не должны болеть за чью-то смерть только потому, что сделали на нее ставку», – заявил он.

    Ранее онлайн-букмекер Polymarket закрыл прием ставок на вероятность ядерной войны.

    3 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
    Tекст: Илья Абрамов

    Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений.  Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.

    Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.

    Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.

    На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.

    Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.

    Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.

    Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.

    Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.

    Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

    Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.

    Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.

    3 апреля 2026, 11:09 • Новости дня
    Медведев спрогнозировал превращение ЕС в альянс «хуже НАТО»

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз может стать военным альянсом, который будет представлять для России большую угрозу, чем НАТО.

    Дмитрий Медведев выразил мнение в своём Telegram-канале , что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и может трансформироваться в военный альянс, враждебный России.

    По его словам, ЕС способен довольно быстро превратиться в структуру, которая будет опаснее НАТО. «Теперь ЕС больше не экономический союз. Он довольно быстро может превратиться в полноценный и крайне враждебный России военный альянс, в чем-то хуже, чем НАТО», – заявил Медведев.

    Он добавил, что внутренняя риторика России по поводу членства соседних стран в Евросоюзе ранее была сдержанной, однако теперь эта позиция должна измениться. Медведев подчеркнул, что европейские политики в Брюсселе серьезно задумались о создании военной компоненты внутри ЕС, что существенно меняет геополитическую ситуацию.

    Политик также отметил, что риторика президента США относительно выхода Америки из НАТО является эпатажем, и такие шаги маловероятны, хотя возможно уменьшение американского военного присутствия в Европе. По мнению Медведева, задачей возможного военного альянса ЕС станет усиление русофобской риторики и извлечение политических и финансовых выгод.

    Дмитрий Медведев назвал Евросоюз глобалистской русофобской структурой, наращивающей военные возможности и вооружающей киевский режим.

    Замглавы МИД России Александр Грушко на заседании экспертного совета заявил, видя в шагах Евросоюза подготовку экономики, инфраструктуры и военных структур к возможному прямому противостоянию с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО и по настойчивости в милитаризации ему не уступает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    4 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля, спрогнозировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что к 20 апреля запасы топлива в странах Евросоюза будут полностью исчерпаны. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив поступят в ЕС примерно одиннадцатого апреля, однако это произойдет в выходной день, и европейские чиновники не станут оперативно контролировать ситуацию, передает ТАСС.

    «Настоящий контроль» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля – в так называемый день Урсулы и Каи. К примерно 20 апреля запасы топлива окажутся исчерпаны», – заявил Дмитриев.

    Ранее Дмитриев уже выражал мнение, что дальнейшее увеличение стоимости энергоносителей и сырья способно существенно повлиять на экономику стран ЕС и привести к ускорению темпов инфляции.

     Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС приведет к коллапсу в конце 2026 года, а апрель станет началом осознания масштабов проблемы.

    Также Дмитриев предсказал более тяжелые для Евросоюза экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке из-за отказа от российской энергии по сравнению с пандемией COVID-19.

    4 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» сообщил о новой модернизации боевой машины огнеметчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели, сообщили в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»).

    Модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может получить дистанционно управляемый боевой модуль вместо стандартной открытой пулемётной турели, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод», входящем в «Ростех». Новый боевой модуль оснащён телекамерами и тепловизором, а управление огнём осуществляется с помощью джойстика и монитора – экипажу не нужно покидать защищённое пространство.

    В концерне подчеркнули: «Спустя четверть века машина продолжает развиваться. В 2024 году завод-изготовитель запатентовал проект модернизации БМО-Т. Главное нововведение – отказ от открытой пулемётной турели в пользу дистанционно управляемого боевого модуля». Такая система обеспечивает высокую точность ведения огня за счет стабилизации вооружения в двух плоскостях.

    БМО-Т предназначена для транспортировки огнемётных подразделений и их вооружения в условиях боевого столкновения. Машина построена на базе шасси танка Т-72 и обеспечивает экипажу и десанту высокий уровень защиты благодаря бронестойкости и специальной динамической защите бортов. На борту могут находиться до семи человек – два члена экипажа и пять десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова с учетом боевого опыта. Госкорпорация «Ростех» заявила о способности превращать танки, БМП и БТР в дистанционно управляемые боевые роботы. Пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» сообщила о планах оснастить перспективные танки новыми оптическими системами, радиолокационными станциями и запускаемыми с борта дронами.

    4 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Фицо сравнил ЕС и ЕК с «кораблем самоубийц» из-за энергобезопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и особенно Еврокомиссия в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц, необходимо немедленно восстановить диалог с Россией, создать необходимую политическую и юридическую среду для пополнения резервов нефти и газа, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал курс Евросоюза в энергетике, потребовав вернуть поставки российской нефти и газа и предупредив о риске пустых заправок.

    «Я не призываю к ничему иному, а лишь к возвращению здравого разума. Весь ЕС и особенно ЕК в вопросах энергетической безопасности начинают походить на корабль самоубийц», – написал Фицо в соцсети, передает ТАСС.

    Он подверг критике действия Еврокомиссии и всего сообщества по обеспечению стран – членов союза газом и нефтью в условиях энергетического кризиса, вызванного конфликтом вокруг Ирана. По его мнению, нынешние решения ЕС не обеспечивают стабильность, а усугубляют риски для населения и экономики региона.

    Фицо также призвал Евросоюз предложить инициативу по скорейшему завершению конфликта на Украине, восстановлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и отмене санкций на импорт газа и нефти из России. Премьер подчеркнул, что только подобные шаги могут вернуть европейской энергетике устойчивость и предсказуемость.

    Ранее Фицо заявил о риске пустых заправок в Европе из-за идеологического отказа ЕС от российской нефти и о пользе восстановления работы нефтепровода «Дружба» для стабилизации цен.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

