Пашинян оправдал применение силы телохранителем в церкви Еревана

Tекст: Денис Тельманов

Пашинян заявил журналистам, что сотрудник службы госохраны имеет право применять силу, если охраняемому лицу угрожает опасность, передает РИА «Новости».

По его словам, телохранитель может не только ударить, но и использовать оружие в случае обострения ситуации.

Он подчеркнул, что лично не видел момента инцидента, однако добавил, что у сотрудников охраны есть все необходимые полномочия для применения силы при необходимости.

Инцидент произошел во время визита Пашиняна в храм Святой Анны на Вербное воскресенье. На видеозаписи видно, как один из телохранителей наносит удар 18-летнему Давиду Минасяну после попытки последнего приблизиться к премьеру.

После случившегося в церкви возникла суматоха, охрана организовала выход главы правительства из здания.

В тот же день были задержаны три человека, а суд позже арестовал Давида Минасяна на два месяца по обвинениям в хулиганстве и вмешательстве в деятельность должностного лица. Защита Минасяна уже заявила о намерении обжаловать арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II.

Протестующие заявили, что такие действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян как на родине, так и в зарубежных диаспорах.