«Карта нищеброда» с дешевыми ресторанами стала популярной в Южной Корее

Tекст: Денис Тельманов

Онлайн-карта Южной Кореи под названием «Карта нищеброда» стремительно набирает популярность на фоне роста инфляции и увеличения цен, вызванных, в том числе, конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал MBN.

Как сообщает телеканал, подорожание еды стало особенно ощутимым для студентов. По словам жительницы города Коян Ли Ын У, поход в обычный популярный ресторан в Сеуле обойдется примерно в 20 тыс. вон – это порядка 13 долларов. При этом найти более дешевые кафе, где, например, шницель можно купить за 4 тыс. вон (2,6 доллара), становится все сложнее.

MBN отмечает, что за последние пять лет операционные расходы ресторанов, включая стоимость сырья, выросли почти на 50%. В результате большинство заведений были вынуждены поднять цены, чтобы не закрыться.

На этом фоне южнокорейские пользователи массово начали использовать онлайн-карту, где отмечены доступные кафе и рестораны. Пользователи сами добавляют заведения с недорогими блюдами – например, лапшой чачжанмён за 3 тыс. вон (около двух долларов) или ттокпокки за 1,5 тыс. вон (0,99 доллара).

Сейчас на «Карте нищеброда» отмечено около тысячи заведений по всей стране. Администратор сайта Чхве Сон Су рассказал телеканалу: «На данный момент сайт посетили примерно 150 тыс. человек, и я понял, что помимо меня есть много людей, которые хотят экономить на расходах на еду».

