Макрон отказался комментировать высказывания Трампа о рукоприкладстве Брижит
Tекст: Вера Басилая
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа о рукоприкладстве со стороны его супруги Брижит Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать слова президента США о действиях его супруги Брижит, передает РИА «Новости». На вопросы журналистов Макрон заявил: «Я не собираюсь на это отвечать. Они (заявления) не заслуживают, чтобы на них ответили».
Французский лидер также подчеркнул, что комментарии со стороны американского лидера не являются ни деликатными, ни уместными.
Внимание СМИ к отношениям Макрона и его супруги усилилось после их майского визита во Вьетнам. Тогда в объективы камер попал момент, когда Брижит Макрон, перед выходом с мужем из самолета, довольно резко толкнула его рукой по подбородку. На опубликованных кадрах сама Брижит оказалась вне фокуса, но ее движение и реакция президента были хорошо заметны.
Ранее президент США высказался с насмешкой о семейных отношениях Эммануэля Макрона. Он заявил, что лидер Франции якобы до сих пор восстанавливается после «удара в челюсть» от своей супруги, которая «крайне плохо» с ним обращается.
До этого президент США заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой».
Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
Tекст: Ольга Иванова
Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.
Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.
«Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».
Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».
Politico: Союзники Макрона начали массово покидать Елисейский дворец
Tекст: Вера Басилая
За год до окончания президентского срока Эммануэля Макрона из его команды за два месяца ушли четыре ключевых советника, включая двух заместителей руководителя администрации, сообщает Politico.
В последний год президентского срока Эммануэля Макрона наблюдается отток сотрудников из его ближайшего окружения. За последние два месяца из администрации ушли четыре старших советника, в том числе два заместителя главы аппарата, отвечавшие за координацию политических направлений внутри Елисейского дворца, передает Politico.
Министерский помощник отметил: «За год до окончания срока люди в первую очередь думают о своей карьере». По информации издания, рассматривается уход главы аппарата президента Эммануэля Мулена, который может побороться за пост главы Банка Франции, однако для этого ему потребуется одобрение парламента, где у Макрона нет большинства.
Два заместителя Мулена, Эмили Пьетт и Констанс Бенсюссан, также покидают свои посты – Пьетт возглавит агентство RTE, а Бенсюссан перейдет во французское агентство по социальным выплатам CNAF. До начала войны США и Израиля против Ирана советник Макрона по Ближнему Востоку Анн-Клер Лежандр также покинула администрацию, чтобы возглавить Институт арабского мира.
Как отмечает бывший помощник министра, «жесткое ядро лоялистов вокруг Макрона становится все меньше». По его словам, «все знают, что решения принимает только Макрон», и теперь оставшимся чиновникам придется сосредоточиться на предотвращении ошибок и слаженной работе аппарата. Премьер-министр Себастьян Лекорню признал, что по мере приближения выборов атмосфера завершения становится все заметнее.
В условиях, когда привлечение новых влиятельных кадров на короткий срок проблематично, Макрон может вернуться к старым проверенным соратникам. По информации источника, рассматривается возвращение бывшего заместителя главы аппарата Пьера-Андре Имбера на пост главы администрации президента, так как он хорошо знаком с текущей командой и спецификой работы. Ожидается, что в последний год приоритетом для Елисейского дворца станет антикризисное управление, а не новые инициативы.
Газета Wall Street Journal на фоне призывов к началу процедуры отрешения указывала на растущую изоляцию Макрона и сомнения союзников в его соответствии демократической системе Пятой республики.
Французские социологи заявляют, что председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла во втором туре президентских выборов обходит любого конкурента.
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
Tекст: Вера Басилая
Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана есть только 48 часов для заключения сделки с Вашингтоном или открытия Ормузского пролива, иначе их ждет «ад».
У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.
«Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.
Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».
Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».
Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая
Tекст: Вера Басилая
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе азиатского турне предложил странам создать коалицию для противостояния влиянию США и Китая в мировых делах, сообщает Bloomberg.
Макрон во время визита в Азию заявил, что «средние державы» должны объединиться и противостоять гегемонии двух мировых лидеров – США и Китаю. Французский президент подчеркнул, что Европа и страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия, имеют общую повестку по вопросам международного права, демократии, климата и глобального здравоохранения, сообщает Bloomberg.
«Наша цель – не быть вассалами двух гегемонов», – заявил Макрон студентам в Сеуле. Он добавил, что не хочет зависимости от Китая или чрезмерной подверженности непредсказуемости США. По его словам, коалиция единомышленников может сотрудничать в области искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики, обороны и безопасности.
Макрон напомнил, что Франция обладает единственным ядерным арсеналом в Евросоюзе и развитыми оборонными технологиями. В июне он намерен продвигать свою позицию на саммите G7 во Франции.
Призыв Макрона прозвучал на фоне резкой критики со стороны президента США, который обвинил союзников, включая Францию и Южную Корею, в недостаточной поддержке по ситуации в Иране.
Американский лидер публично раскритиковал Францию за запрет на пролет американских военных самолетов и пригрозил, что США это «запомнят». Макрон в ответ заявил, что Франция не была проконсультирована по вопросу войны и не участвует в ней. Он подчеркнул, что «США – великая страна», но их нынешний курс может «открыть ящик Пандоры».
Макрон также отметил, что военные операции не способны решить ситуацию на Ближнем Востоке, и предложил создать механизм предотвращения конфликтов с Ираном, а также миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе после завершения бомбардировок. Война в регионе заблокировала коммерческое судоходство в проливе, где раньше проходила пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.
Западные эксперты расценивали разногласия между США и европейскими союзниками по войне в Иране как глубочайший кризис НАТО.
Американский президент заявил, что Эммануэль Макрон может лишиться своего поста после отказа Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе.
Также президент США высказался с насмешкой о семейных отношениях Эммануэля Макрона.
Позднее Макрон пообещал укрепить военное присутствие Франции и оборонительную поддержку союзников на Ближнем Востоке на фоне атак иранских беспилотников и согласования ответных мер с США, Германией и Британией.
Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране
Tекст: Ольга Иванова
Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.
Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.
В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.
Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.
Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.
Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.
Медведев: Макрон после издевок Трампа принялся говорить умные вещи
Tекст: Антон Антонов
Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.
Politico назвала пять сценариев разрушения НАТО Трампом
Tекст: Дмитрий Зубарев
Высказывания Дональда Трампа о возможности выхода США из НАТО усилили опасения европейских союзников, особенно после его заявления о разочаровании в альянсе и угрозах покинуть организацию.
Президент США усилил угрозы в адрес НАТО, выразив недовольство отказом союзников поддержать США в войне против Ирана, сообщает Politico.
Он заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность выхода из альянса, подчеркнув: «Я разочарован в них... если бы мне действительно понадобились они, их бы не было рядом».
Politico выделяет пять сценариев, по которым США могли бы подорвать основы НАТО при втором президентском сроке Трампа.
Первый сценарий – усиление антинатовской риторики. Постоянные сомнения президента США в надежности статьи 5 уронили бы доверие к коллективной обороне альянса. Как объяснила независимый эксперт по безопасности Герлинде Нихус, такие высказывания разрушают доверие и провоцируют противников, включая Россию и Китай, проверять прочность союза.
Второй путь – роль «спойлера»: США могут тормозить работу альянса изнутри, блокируя согласование важных документов или отказываясь платить взносы в общий бюджет. Обсуждается и введение модели «pay-for-play», при которой страны, не выполнившие свои обязательства по расходам, могут лишиться права участвовать в совместных миссиях и обсуждении применения статьи 5.
Третий вариант – частичный вывод американских войск из Европы. Сейчас там размещено до 85 тыс. военных США, однако по закону 2025 года численность не должна опускаться ниже 76 тысяч без одобрения Конгресса. Эксперты считают, что даже вывод девяти тысяч солдат не станет катастрофой для альянса, но станет серьезным ударом по его слаженности.
Четвертый сценарий – «мягкий выход»: США могут отказаться от участия в четырехлетнем военном планировании НАТО или бойкотировать работу альянса, что фактически парализует принятие решений.
Самый радикальный пятый путь – официальный выход из НАТО, который требует одобрения двух третей Сената и занимает год, однако президент США теоретически может попытаться выйти в одностороннем порядке, как это было с Договором по открытому небу.
В заключение эксперты и дипломаты НАТО подчеркивают: даже обсуждение подобных шагов со стороны США уже ставит под удар всю систему коллективной безопасности, на которой держится альянс, а выход США из НАТО они считают крайне маловероятным, но опасным сценарием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью Telegraph всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал обсуждение возможного выхода США из НАТО вредным для альянса и всех его членов.
Ранее Дональд Трамп предупредил о плохих последствиях для будущего НАТО при отказе союзников помочь США с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.
«Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы
Tекст: Илья Абрамов
Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.
Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.
Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.
Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.
На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.
Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.
Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.
Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.
Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.
Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.
Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.
Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.
Келлог назвал союзников по НАТО «трусами» и призвал создать новый альянс
Tекст: Катерина Туманова
Отставной генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что НАТО, возможно, нуждается в замене, так как организация показала себя «трусливой» и неэффективной во время конфликта с Ираном.
«НАТО оказался трусом. Возможно, нам нужно создать новое НАТО, новую оборонную структуру», – сказал он Fox News.
Он указал на статью 13 Североатлантического договора, которая гласит, что любая сторона может выйти из НАТО через год после подачи уведомления о денонсации.
Затем Келлог предложил альтернативные структуры альянсов.
«Пересмотреть существующие оборонные альянсы, возможно, создать альянс с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в бой, такими как вновь активизировавшиеся Германия или Польша. Даже с Украиной, которая также зарекомендовала себя как хороший союзник», – заявил Келлог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Президент США назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.
При этом американские политики и военные опровергли подготовку выхода США из НАТО.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.
NYT: Плененный пилот F-15 может стать для Ирана рычагом давления на США
Возможный захват одного из пилотов американского истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана, может обернуться для Вашингтона новым крупным кризисом с заложниками и дать Тегерану дополнительный рычаг давления на США, считают американские СМИ.
Как пишет The New York Times, поисковая операция в районе падения самолета продолжается второй день: одного члена экипажа уже эвакуировали, судьба второго по-прежнему неизвестна, и его одновременно пытаются обнаружить и американские, и иранские военные.
NYT проводит прямую параллель с иранским кризисом с заложниками 1979–1981 годов, когда в захваченном посольстве США в Тегеране десятки американских дипломатов провели в неволе 444 дня, а попытка их силового освобождения завершилась провалом и стала одним из самых болезненных эпизодов новейшей истории Соединенных Штатов. Именно тогда, пишет газета, была заложена долговременная основа взаимной враждебности между Вашингтоном и Тегераном, которая сохраняется почти полвека.
Издание напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп много лет резко критиковал действия Джимми Картера во время того кризиса, называя его политику «жалкой», но теперь рискует столкнуться с очень похожим испытанием уже лично. Опрошенный NYT эксперт по Ирану из Немецкого института международных отношений Хамидреза Азизи считает, что в случае захвата пилота у Тегерана есть два главных сценария: сохранить факт его удержания в тайне и попытаться добиться закрытой сделки с США или же публично продемонстрировать пленного, используя ситуацию для унижения Америки и демонстрации «победы» внутри страны. По мнению Азизи, второй, показательный, вариант сейчас выглядит более вероятным.
В любом случае, подчеркивает NYT, даже если пропавшего военного удастся благополучно эвакуировать, инцидент с F-15 уже показал, насколько рискованны операции над территорией противника, который, несмотря на удары по его ПВО, все еще способен сбивать американские самолеты и превращать их экипажи в инструмент политического торга.
Ранее в США онлайн-тотализатор Polymarket раскритиковали за ставки на судьбу пропавшего в Иране пилота F–15.
Politico: У США заканчиваются стратегические цели для ударов по Ирану
Tекст: Алексей Дегтярёв
Американские военные признают, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились, пишут СМИ.
Пентагон сталкивается с нехваткой стратегически важных целей для ударов по Ирану, пишет Politico.
По данным двух действующих военных и бывшего чиновника администрации президента США Дональда Трампа, глава американского государства настаивает на продолжении бомбардировок еще до трех недель, несмотря на то что основные объекты уже поражены.
Один из собеседников заявил, что удары могут наноситься по целям меньшей значимости, но это может привести к тому, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) «окончательно захватит рычаги власти и сочтет праведной вечную священную войну с США».
По его словам, Трамп не может «просто уйти», поскольку в таком случае будет унижен, а продолжение войны грозит затяжным тупиком.
Трамп в обращении к нации заявил, что военные силы Ирана, оборонная промышленность и политическое руководство «абсолютно уничтожены» месяцем ударов американской авиации. При этом он пообещал «бить их чрезвычайно сильно» еще две-три недели, но не уточнил, по каким ключевым целям собирается наносить удары.
Бывший чиновник администрации отметил, что большинство оставшихся военных объектов невозможно поразить без наземного вторжения, а запасы иранских баллистических ракет, по его словам, спрятаны в укрепленных бункерах. Чиновники предупреждают, что в таких условиях удары дают все меньший эффект, в то время как Иран, контролируя Ормузский пролив, зарабатывает на росте мировых цен на энергоносители.
Первый собеседник сравнил происходящее с израильской практикой периодических ударов по противникам на Ближнем Востоке, называемой «подстригать газон», и выразил опасение, что США могут годами наносить малоэффективные удары, оставляя Иран хозяином Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.
В администрации США рассчитывают, что Тегеран в итоге пойдет на более широкие уступки по ядерной программе и вопросам безопасности, однако второй военный задался вопросом, как затем заставить Иран выполнить такие договоренности.
Трамп в соцсетях угрожал ударами по гражданской инфраструктуре Ирана, включая электростанции и объекты водоснабжения, если переговоры не ускорятся. Одновременно он подчеркивал, что американские удары не затрагивали иранские нефтяные объекты.
США могут усилить атаки в районе острова Харк, главного нефтяного экспортного узла Ирана, не разрушая саму инфраструктуру, однако установление контроля над этим районом, как считают военные, потребует ввода наземных войск. Пентагон уже разместил на Ближнем Востоке десятки тысяч военнослужащих для возможной наземной операции, но Трамп не говорил о скором вторжении.
Наземные силы могут понадобиться и для захвата островов в Ормузском проливе, важных для разблокировки судоходства, но такой шаг, по оценке чиновников, вызовет серьезное сопротивление в Конгрессе.
Демократы уже после выступления Трампа заявили, что у администрации нет четких военных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в обращении к нации по поводу войны в Иране попытался оправдать продолжение конфликта на фоне роста цен на нефть и недовольства избирателей. Ранее Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля, заявив о якобы успешных переговорах с Тегераном.
Министр экономики Франции Лескюр заподозрил НПЗ Европы в злоупотреблениях
Tекст: Антон Антонов
Французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию провести расследование работы европейских НПЗ из-за подозрений в злоупотреблениях при формировании цен на топливо, пишет Figaro.
«Я написал в Европейскую комиссию и направил туда письмо с просьбой провести расследование на европейских нефтеперерабатывающих заводах, чтобы убедиться в отсутствии злоупотреблений», – приводит слова Лескюра РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Ранее у французских властей возникали подозрения относительно операторов автозаправочных станций. Однако, как отметил Лескюр, проверки среди АЗС не выявили массовых нарушений, и злоупотребления были обнаружены лишь на небольшом числе станций. Всего по стране было проверено 630 автозаправок, и только 5% из них допустили нарушения, за что получили штрафы, пишет издание.
Figaro также отмечает, что цены на дизель во Франции достигли максимума с 1985 года и приблизились к 2,2 евро за литр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса. Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на 13 млрд евро из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на лекарства
Tекст: Катерина Туманова
Введение 100-процентных пошлин на некоторые лекарства станет выполнением угроз, высказанных американским президентом Дональдом Трампом в 2025 году, так администрация намерена оказать давление на фармкомпании с целью увеличения объемов производства в США.
«Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, пошлины, о которых будет объявлено уже в четверг, будут применяться к компаниям, которые не заключили соглашений с Белым домом. По словам источников, импорт из стран, заключивших торговые соглашения с Белым домом, также будет ограничен в соответствии с условиями этих соглашений», – пишет Financial Times (FT).
В 2025 году США согласились ограничить пошлины на лекарства из ЕС на уровне 15% в рамках соглашения, заключенного с блоком в Тернберри, Шотландия.
По данным газеты, Pfizer, AstraZeneca и Novo Nordisk входят в число компаний, заключивших соглашения с администрацией Трампа о привлечении инвестиций в США и снижении цен на лекарства в обмен на отмену пошлин.
Новые пошлины, о которых в США объявят на этой неделе, являются результатом расследования в сфере национальной безопасности. Его начали в апреле прошлого года. Доклады, представленные президенту, стали основой документа о регулировании импорта фармацевтических препаратов и ингредиентов в США, который уже представлен на сайте Белого дома.
В Иране предупредили, что из-за действий США Ближний Восток «сгорит дотла»
Tекст: Катерина Туманова
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.
Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.
«Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.
Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».
Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.
Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.