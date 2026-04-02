Правительство предложило законопроект о запуске легального рынка криптовалют

Tекст: Дарья Григоренко

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании обращения цифровых валют. Документ разработан Министерством финансов совместно с Банком России и направлен на «обеление» отдельных секторов экономики. Проект курирует заместитель председателя правительства и руководитель аппарата Дмитрий Григоренко.

«Законопроект создает понятные и прозрачные правила для работы с цифровой валютой в России, включая запуск организованного биржевого оборота. Фактически речь идет о формировании национальной инфраструктуры рынка криптовалют с четкими критериями допуска и регулирования его участников. Эти меры направлены на снижение доли анонимных и нелегальных операций с цифровыми активами, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов», – сказал Григоренко.

Законопроект предусматривает, что россияне смогут легально инвестировать в цифровые валюты через лицензированные российские площадки, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний. Все сделки с криптовалютой должны будут осуществляться исключительно через легальных посредников, которые выполняют требования по ПОД/ФТ.

Банкам запрещается переводить средства на зарубежные и неофициальные криптобиржи и обменники без участия российских лицензированных посредников. При этом законные международные операции и внешнеэкономическая деятельность компаний с криптовалютой не ограничиваются и продолжат регулироваться действующим законодательством.

Резиденты сохранят право приобретать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить купленную через российских посредников криптовалюту за границу, при обязательном уведомлении ФНС о таких операциях. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только наиболее ликвидные криптовалюты, включенные в перечень Банка России, и в пределах установленных лимитов, а для квалифицированных инвесторов лимиты не предусмотрены. Вступление закона в силу ожидается с 1 июля 2026 года.