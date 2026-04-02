Песков: США как посредник в украинском урегулировании сейчас заняты Ираном

Tекст: Елизавета Шишкова

США как страна-посредник в украинском урегулировании в настоящее время заняты ситуацией в Иране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, американцы сейчас имеют другие проблемы, которыми занимаются, и потому отвлечены от украинского направления.

Песков также прокомментировал позицию Москвы относительно действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Москве неизвестно, намерен ли Трамп продолжать конфликт в этом регионе.

«Мы пока точно не знаем, хочет ли Трамп продолжать, потому что мы слышали заявления, что он собирается скоро останавливать, что он достиг своих целей. Как будет на самом деле, мы не знаем», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана и поддерживает контакты с лидерами стран Персидского залива.

Проведение Российско-арабского саммита могло бы стать эффективной площадкой для разрядки ситуации на Ближнем Востоке и минимизации последствий конфликта вокруг Ирана.

Иранский президент Масуд Пезешкина 1 апреля направил американскому народу открытое письмо, в котором назвал ближневосточный конфликт войной, которую Иран не выбирал и вести не желает.