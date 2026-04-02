NYT: Европа задумалась о НАТО без поддержки США

The New York Times: Европа задумалась о НАТО без поддержки США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США вновь пригрозил выйти из НАТО, и это усилило сомнения европейских стран в надежности союза, пишет The New York Times.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в ответ на это заявил: «Трудно представить, что теперь какая-либо европейская страна сможет доверять США в вопросах собственной обороны. Можно надеяться, но нельзя рассчитывать на это». Высокопоставленные европейские чиновники также отмечают, что сегодня мало кто верит в действенность пятой статьи устава НАТО, гарантирующей коллективную защиту, и считают, что США больше не являются гарантом мировой безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе подчеркнул, что отношения с НАТО будут пересмотрены после окончания войны с Ираном. По его словам, «без Соединенных Штатов НАТО не существует» и союз должен быть взаимовыгодным, а не односторонним. Он также отметил, что вывод американских войск с европейского континента станет концом альянса.

Однако среди европейских лидеров есть мнение, что даже при уходе США Европа способна сохранить военную мощь альянса. После начала спецоперации на Украине и под давлением Трампа европейские страны значительно увеличили военные расходы. Исследования показывают, что для компенсации американского вклада Европе понадобится до 300 тыс. дополнительных военных и рост оборонного бюджета на 290 млрд долларов в год.

Срок, к которому Европе стоит подготовиться к самостоятельной обороне, большинство экспертов называют 2029 год. Глава немецких вооруженных сил генерал Карстен Бройер предупреждает, что к этому времени Россия может стать способной к серьезной атаке на НАТО. Тем не менее, по его словам, Германия и союзники смогут дать достойный отпор.

Ранее Трамп в обращении к нации попытался оправдать войну с Ираном, но не назвал сроки выхода из конфликта. Между тем, эксперты отмечали, что Соединенные Штаты на фоне войны с Ираном не предпринимали формальных шагов к выходу из НАТО, несмотря на резкие заявления Трампа о недовольстве альянсом.

В частности, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что слова президента США о возможном выходе из НАТО уже наносят вред, даже если эти планы не будут реализованы.