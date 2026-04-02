МИД Ирана подтвердил атаку США спортзала в Ламарде новой ракетой PrSM

Tекст: Дмитрий Зубарев

США применили новую баллистическую ракету малой дальности PrSM при атаке по спортивному залу в иранском Ламарде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

По его словам, удар был нанесён 28 февраля 2026 года, когда в спортзале находились подростки.

Багаи заявил напрямую: «Новая американская ракета PrSM, совершившая свой боевой дебют 28 февраля 2026 года, ударила по спортивному залу в городе Ламард провинции Фарс, где находились невинные подростки. Атака привела к гибели 21 молодых мальчиков и девочек». По информации The New York Times, впервые для подобных целей была использована баллистическая ракета PrSM.

В то же время Центральное командование ВС США категорически отрицает, что американские силы наносили удар по спортивному залу или жилому району Ламарда в указанный день.

Иранские СМИ сообщали о гибели более 15 человек, в том числе детей, при ударе по этому спортивному залу.

