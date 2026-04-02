Путин выразил надежду на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Россия рассчитывает на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке и готова сделать все возможное для нормализации ситуации, передает РИА «Новости». Владимир Путин заявил об этом на встрече с главой МИД Египта, проходившей в Кремле.

«Все мы надеемся на то, что конфликт будет прекращен, известно, как можно быстрее. Вчера вот и президент Трамп выступал по этому поводу, повторяю еще раз: мы со своей стороны уже готовы сделать все для того, чтобы ситуация была приведена в нормальное, как в таких случаях говорят, нормативное состояние», – заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Москва поддерживает постоянные контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в регионе.