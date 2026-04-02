Двоих жителей Нижегородской области осудили за госизмену и диверсии

Tекст: Мария Иванова

Двое жителей Нижегородской области приговорены к 23 годам лишения свободы за госизмену и диверсии, передает РИА «Новости» со ссылкой на областной суд.

«Весной 2024 года в ходе выполнения заданий, полученных в рамках переписки с представителями украинских спецслужб, подсудимые за денежное вознаграждение подожгли три вышки базовой станции сотовой связи», – говорится в сообщении суда.

Там уточнили, что молодые люди также готовились к разрушению локомотивов и грузовых вагонов, однако не смогли осуществить задуманное, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Все диверсии они снимали на видео в подтверждение выполнения заданий. Для одной из акций подсудимые пытались привлечь еще одного молодого человека, предложили ему вознаграждение и передали инструкции, но он отказался.

Приговором Нижегородского областного суда каждому назначено 23 года лишения свободы: первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, затем наказание будут отбывать в колонии строгого режима, после чего последует ограничение свободы сроком на два года. В суде сообщили, что они признаны виновными в госизмене по ст. 275 УК РФ, трех поджогах средств связи и приготовлении к подрыву объектов транспортной инфраструктуры по ст. 281, а также в финансовых операциях с деньгами, полученными от диверсии, по ст. 174.1 УК РФ. В возмещение материального ущерба с осужденных взыскано более 460 тыс. рублей.

