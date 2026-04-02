Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Ливии потеряли контроль над российским газовозом «Арктик Метагаз» из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости».

По информации ливийского управления портов и морского транспорта, операция по буксировке судна сорвалась 2 апреля в 4.00 по местному времени (3.00 мск), что привело к выходу танкера из-под контроля. В заявлении отмечается, что судно-буксир не смогло вернуться для повторной попытки швартовки, а остальные суда получили предупреждение не приближаться к газовозу.

Министерство транспорта России ранее информировало, что «Арктик Метагаз» был атакован безэкипажными катерами Украины в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты. По предварительным данным, катера были запущены с побережья Ливии. После атаки танкер получил повреждения, однако до четверга оставался под контролем портовых служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в атаке на газовоз «Арктик Метагаз» в нейтральных водах Средиземного моря участвовали минимум два воздушных беспилотника и не менее трех безэкипажных катеров со взрывчаткой.

Власти Ливии приняли решение отбуксировать российский газовоз «Арктик Метагаз» за пределы своих территориальных вод.