Путин пригласил президента Египта ас-Сиси посетить Россию

Путин пригласил президента Египта ас-Сиси приехать в Россию на саммит

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с главой МИД Египта в Кремле пригласил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси посетить Россию. Глава государства выразил надежду, что в октябре, когда пройдет очередной саммит Россия-Африка, Египет будет представлен на мероприятии делегацией высокого уровня, передает РИА «Новости».

«Хотел бы обратить внимание на то, что в октябре этого года у нас планируется очередной саммит Россия-Африка, мы надеемся, что Египет будет представлен хорошей, на высоком уровне делегацией. Если президент Египта найдет время, мы, разумеется, будем рады видеть его в Москве», – заявил Путин.

Ранее президент Владимир Путин начал переговоры в Кремле с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты.

На встрече Путин предложил обсудить создание зернового и энергетического хаба в Египте.