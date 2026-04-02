Стоимость ингредиентов для кулича за год снизилась на 9% до 148 рублей

Tекст: Мария Иванова

Набор продуктов для приготовления классического пасхального кулича в федеральных торговых сетях подешевел на 9% и теперь стоит 148 рублей за шесть порций, подсчитали аналитики Ассоциации компаний розничной торговли, передает РИА «Новости».

«В этом году набор продуктов для классического кулича на сливочном масле обойдется покупателям на 9% дешевле, чем годом ранее», – говорится в сообщении АКОРТ.

Для расчета брались товары категории первой цены. В классический рецепт входят пшеничная мука в объеме 440 г, молоко 120 г, сахар 110 г, сливочное масло 100 г, куриные яйца в количестве четырех штук, поваренная соль три г и сухие дрожжи семь г. По данным ассоциации, все ингредиенты за год подешевели на фоне общей стабилизации цен на продовольствие.

Набор продуктов для кулича на растительном масле также стал доступнее: его стоимость снизилась на 4%, до 48 рублей за кулич весом 300 г. В этот рецепт входят молоко 125 мл, прессованные дрожжи 15 г, сахар-песок 90 г, два куриных яйца, соль 1,5 г, растительное масло 70 г и пшеничная мука 350 г.

Лидером снижения оказалось сливочное масло, его цена упала на19%, до 742 рублей за килограмм. Поваренная соль подешевела на 14%, до 12 рублей за килограмм, сахар-песок – на 6%, до 59 рублей за килограмм, куриные яйца – на 5%, до 84 рублей за десяток. Молоко подешевело на 2%, до 67 рублей за литр, пшеничная мука – на 1%, до 28 рублей за килограмм.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отметил, что во многом удешевление стало результатом скоординированной работы торговых сетей по сдерживанию цен в базовых продовольственных категориях и поддержанию широкого ассортимента перед высоким сезонным спросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в январе в годовом выражении снизились на 10%.

В прошлом году стоимость приготовления пасхального кулича с изюмом и глазурью весом около 600 граммов весной составила 270,7 рубля.

Стоимость приготовления блинов на Масленицу для семьи из четырех человек в России за последний год сократилась на 6%, до 113,9 рубля.