Прокуроры потребовали два пожизненных срока литовцу за убийство россиянок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвинение в турецком Бодруме потребовало для Кушлевича два пожизненных срока за убийство его бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DHA.

Суд отказал защите в переводе подсудимого под домашний арест, следующее заседание назначено на 13 мая.

Тела 42-летней Двизовой и ее дочери нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. По данным турецких следователей, Кушлевич не имел права приближаться к бывшей жене, однако после убийства провел в ее квартире почти пять часов и отмыл помещение.

Обвиняемый в суде отверг все обвинения и настаивал, что не собирался бежать из Турции, заявив об ухудшении здоровья.

Агентство уточняет, что в начале февраля Кушлевича экстрадировали из ФРГ в Турцию. Полиция Германии задержала его в мае 2024 года по запросу Анкары, которая добивалась выдачи. По итогам турецкого следствия установлено, что после убийства мужчина забрал их пятилетнего сына и уехал в Литву, а причиной конфликта с Двизовой стало ее намерение лишить его родительских прав.

Кушлевич с 2017 года значится в базе розыска МВД России за побег из-под ареста. Турецкие СМИ писали, что он был солдатом-наемником в Литве. В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери.