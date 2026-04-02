Песков раскрыл позицию Путина по урегулированию конфликта вокруг Ирана

Песков заявил о поддержке Путиным дипломатии по конфликту с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин является сторонником политико-дипломатического урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По его словам, российский лидер неоднократно подчеркивал эту позицию в телефонных разговорах с главами государств Персидского залива и Арабского мира.

Он добавил, что глава государства продолжает эти контакты. Песков отметил, что в случае запроса со стороны партнеров Россия готова внести посильный вклад, чтобы боевые действия как можно скорее перешли в мирное русло, и назвал это основной позицией Москвы.

Песков сообщил о стремлении Владимира Путина снизить напряженность на Ближнем Востоке после ударов по иранской инфраструктуре.

Москва поддерживает постоянные контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в регионе.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и подтвердил необходимость немедленного прекращения боевых действий и возвращения к политико-дипломатическому урегулированию.