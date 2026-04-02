Захарова сравнила информационный мусор с вредной жвачкой для сознания

Захарова сравнила употребление «инфомусора» со жвачкой для сознания

Tекст: Мария Иванова

Выступая на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию между потреблением информационного «мусора» и жевательной резинкой, передает ТАСС.

«Мы говорим о гибридном отношении правды, недоправды, полуправды, недосказанности, которую нельзя тут же перевести в категорию фейков или дезинформации, но которая отвлекает человека, заполняет его время, формирует его сознание пустотой, пустышкой», – заявила она.

По словам Захаровой, такая информационная «жвачка» может казаться безобидной, но в итоге ведет к деструктивным процессам и «эрозии культурного многообразия человечества» через размывание границ между устоявшимися традиционными ценностями. Она подчеркнула, что подобное размывание и подбрасывание квазиинформации приводит к деградации когнитивного потенциала людей.

Дипломат отметила, что масштаб распространения цифрового «мусора» сегодня сопоставим с пандемией или цунами. Она указала, что информационный мусор, создаваемый в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, не менее опасен, чем космический мусор, а возможно, и более, поскольку его трудно распознать и он выдается за полноценную информацию, при этом проблема не ограничивается только фейками.

Между тем отмечалось, что бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может привести к деградации когнитивных способностей человека, особенно у детей.