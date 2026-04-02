  • Новость часаБолее 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    2 апреля 2026, 12:57 • Новости дня

    Песков: Российско-арабский саммит мог бы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Проведение Российско-арабского саммита могло бы стать эффективной площадкой для разрядки ситуации на Ближнем Востоке и минимизации последствий конфликта вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что агрессия против Ирана уже привела к «беспрецедентным негативным последствиям» для региона, пишет ТАСС.

    Песков заявил: «Нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно, потому что, безусловно, разрядка напряженности в регионе и минимизация негативных последствий этой войны возможны только путем переговоров, путем диалога. Для чего такой саммит потенциально, в перспективе может стать хорошей площадкой. Но это не вопрос ближайшего времени – по понятным причинам».

    Как передает РИА «Новости», на вопрос журналистов о перспективах проведения перенесенного Российско-арабского саммита Песков ответил, что в ближайшей перспективе такой саммит вряд ли можно считать реальным.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выступить посредником в разрешении ситуации на Ближнем Востоке при наличии согласия всех сторон.

    Ранее Песков сообщил, что российско-арабский саммит, перенесенный с октября, пройдет позже, но власти не намерены откладывать его на неопределенный срок.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (46)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    В Дагестане произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 30 домов подтоплены водой из локальных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана, сообщили в оперативных службах.

    «В результате частичных прорывов на дамбе водохранилища произошло подтопление 28 жилых домов. Все население эвакуировано», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    При негативном развитии ситуации в зоне затопления могут оказаться четыре населенных пункта, где расположены более 3 тыс. домов, а общее число жителей превышает 20 тыс. человек.

    Позднее в пресс-службе МЧС России уточнили, что сотню жителей из подтопленных населенных пунктов удалось эвакуировать.

    «На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц», – заявили в ведомстве.

    В регионе продолжается ухудшение погодных условий: новая волна ливневых дождей вызвала повторные подтопления домов, обесточивание электроподстанций и перебои с транспортным сообщением. Власти Дагестана в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации в более чем десяти муниципалитетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренные отключения света затронули 139 населенных пунктов Дагестана. около 800 домохозяйств эвакуировали в Дагестане из-за наводнения. В селе Кирки Дагестана после оползня нашли тело женщины, еще один мужчина получил травмы.


    Комментарии (3)
    5 апреля 2026, 17:21 • Новости дня
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    @ Микаель Бадалян

    Tекст: Евгений Поздняков

    Армянский народ искренне стремится поддержать свою Церковь, и представители общин по всему миру открыто выступают в защиту католикоса. Этот процесс приобрел масштабный характер, и закрыть на него глаза у Никола Пашиняна уже не получится. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил общественник Микаел Бадалян. Ранее в России и других странах мира прошла акция в поддержку Армянской апостольской церкви и католикоса Гарегина II.

    «Акция была по-настоящему масштабной, – рассказал Микаел Бадалян, представитель платформы Armspyurk.com. – Наши сторонники вышли на улицы 48 городов России, а мероприятия затронули даже США, Грузию, Узбекистан и Румынию. Организаторам удалось на все 100% оправдать заявленный международный статус события».

    Центральным элементом всех акций стал сбор подписей в поддержку Армянской апостольской церкви. «Итог оказался впечатляющим: только на исторической родине мы собрали около 15 тыс. человек, которые документально зафиксировали свое неравнодушие к религиозной политике Никола Пашиняна», – заявил он.

    Всего по миру, по словам Бадаляна, за три недели удалось собрать более 170 тыс. подписей. И это без учета результатов текущей масштабной акции. «Думаю, мы уже преодолели отметку в 200 тысяч. Фактически мероприятия отразили голос армянской нации, которая буквально кричит о помощи», – добавил собеседник.

    «Мы консолидируем армян, недовольных происходящим в стране беспорядком, – подчеркивает Бадалян. – Поддержка движения колоссальна. А это значит, что Пашинян не сможет закрыть глаза на нашу позицию. Народ – вместе со своей Церковью, народ хочет продемонстрировать близость с католикосом».

    Отдельно Бадалян остановился на организации акций в России. «Я участвовал в мероприятии в Волгограде, и оно прошло на ура. Такой результат стал возможен благодаря слаженным действиям Церкви и общества», – заключил он.

    Напомним, в России и в других странах мира прошла международная акция в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) и католикоса Гарегина II. Мероприятия состоялись в Армении, Британии, Грузии, Румынии, США, Франции и Узбекистане. В РФ же событие охватило 48 городов на территории всей страны. Идейным вдохновителем движения выступила платформа Armspyurk.com.

    Так, акции прошли в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Кирове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Астрахани, Оренбурге, Твери, Калининграде, Самаре, Ярославле, Владимире, Ростове-на-Дону, Симферополе, Феодосии, Тюмени, Барнауле, Ялте, Ижевске, Перми, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге и Красноярске.

    Особую атмосферу событию придала пасхальные мероприятия: участники подчеркивали, что именно в этот день единение вокруг духовных ценностей приобретает особую силу. Участники декларировали широкую поддержку Армянской апостольской церкви как фундаменту духовного и национального единства.

    Ранее в Москве у посольства Армении прошел митинг в поддержку Армянской апостольской церкви. Участники осудили давление премьера Никола Пашиняна на католикоса Гарегина II и заявили, что подобные действия направлены против духовных основ общества и не отражают позицию большинства армян ни внутри страны, ни в зарубежных диаспорах.

    Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. О мероприятии в Ростове-на-Дону в защиту Армянской апостольской церкви рассказал настоятель церкви «Святого Креста» Арутюн Тертерян, а акцию в Калининграде прокомментировал Арсен Халатов, лидер регионального Крестоносного движения.

    Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы.

    Комментарии (3)
    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Почти 150 дронов ВСУ ликвидировано за три часа над регионами России
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале, что силы ПВО за три вечерних часа воскресенья ликвидировали 148 дронов ВСУ над регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов воскресенья.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к остановке работы станций электро- и водоснабжения в Кувейте

    Tекст: Антон Антонов

    В Кувейте после атаки беспилотников остановили работу две станции электро- и водоснабжения, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

    По данным KUNA, «в результате атаки с использованием дронов пострадали две станции электро- и водоснабжения», передает РИА «Новости».

    Агентство уточнило, что станции были отключены от работы из-за нанесенного материального ущерба. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал здание министерства финансов Кувейта. Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 23:24 • Новости дня
    Telegram начал ставить метки на неофициальных клиентов мессенджера

    Tекст: Катерина Туманова

    Мессенджер внедрил функцию, предупреждающую о снижении защищенности переписки при использовании сторонних клиентов или зеркал Telegram, о чем рядом с именем пользователя стало появляться предупреждение.

    В обновлении приложения, которое было выпущено 31 марта, рядом с именем пользователя, который использует неофициальный клиент или зеркало, появляется специальное уведомление. В нем отмечается, что использование подобных приложений может снизить защищенность переписки, пишет «Коммерсант».

    Основатель Telegram Павел Дуров ранее отметил, что сервис будет адаптироваться к ситуации в России. По его словам, Telegram сделает трафик более сложным для обнаружения и блокировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в отношении Telegram составили девятый протокол за неудаление информации, и компании может быть назначен штраф до 8 млн рублей. Таганский райсуд Москвы постановил взыскать с Telegram 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Россияне в марте неоднократно жаловались на сбои в работе Telegram.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 60 воздушных целей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы эмиратской ПВО за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за последние сутки успешно перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В ведомстве уточнили, что все средства были запущены с территории Ирана.

    В заявлении также отмечается, что с начала текущего конфликта системы ПВО ОАЭ уничтожили уже 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотный летательный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки до нового обстрела системы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. 21 марта силы противовоздушной обороны Эмиратов перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников. 16 марта на фоне удара Ирана по целям США и Израиля ПВО ОАЭ отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

    Комментарии (0)
    Главное
    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан