Песков: Российско-арабский саммит мог бы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке

Он подчеркнул, что агрессия против Ирана уже привела к «беспрецедентным негативным последствиям» для региона, пишет ТАСС.

Песков заявил: «Нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно, потому что, безусловно, разрядка напряженности в регионе и минимизация негативных последствий этой войны возможны только путем переговоров, путем диалога. Для чего такой саммит потенциально, в перспективе может стать хорошей площадкой. Но это не вопрос ближайшего времени – по понятным причинам».

Как передает РИА «Новости», на вопрос журналистов о перспективах проведения перенесенного Российско-арабского саммита Песков ответил, что в ближайшей перспективе такой саммит вряд ли можно считать реальным.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выступить посредником в разрешении ситуации на Ближнем Востоке при наличии согласия всех сторон.

Ранее Песков сообщил, что российско-арабский саммит, перенесенный с октября, пройдет позже, но власти не намерены откладывать его на неопределенный срок.