  • Новость часаБолее 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    2 апреля 2026, 12:38 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой МИД Египта Абдель Аты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг намерен принять египетского министра иностранных дел Бадра Абдель Аты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча состоится в ближайшее время в Кремле, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Об этой встрече в том числе было договорено в ходе недавнего телефонного разговора глав Российской Федерации и Арабской Республики Египет», – указал он.

    Напомним, в ходе беседы с Путиным президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал об усилиях Каира по снижению напряженности на Ближнем Востоке.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (46)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Армия Израиля за сутки атаковала более 120 целей в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, за сутки там было атаковано более 120 целей в центре и на западе республики, заявила пресс-служба израильской армии.

    ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по более чем 120 целям в центре и на западе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы израильской армии. В сообщении уточняется, что в числе поражённых объектов оказались элементы противовоздушной обороны, предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, а также площадки для их запуска и объекты ракетных сил.

    Израильская армия подчеркивает, что удары были направлены на снижение военного потенциала Ирана. Предприятия, связанные с производством и эксплуатацией БПЛА, а также ракетные объекты, считаются ключевыми инфраструктурными точками для обеспечения иранских вооружённых сил.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Крупнейшие города, включая Тегеран, подверглись бомбардировкам. В ответ Корпус стражей исламской революции приступил к масштабной операции против Израиля и атаковал американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли массированный удар по объектам иранской ядерной программы и местам производства вооружений. В ходе операции «Рык льва» Армия обороны Израиля поразила свыше 3 тыс. целей на территории Ирана. Ранее израильская авиация за сутки атаковала более 200 военных объектов в западном и центральном Иране, включая пусковые установки ракет и системы ПВО.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к остановке работы станций электро- и водоснабжения в Кувейте

    Tекст: Антон Антонов

    В Кувейте после атаки беспилотников остановили работу две станции электро- и водоснабжения, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

    По данным KUNA, «в результате атаки с использованием дронов пострадали две станции электро- и водоснабжения», передает РИА «Новости».

    Агентство уточнило, что станции были отключены от работы из-за нанесенного материального ущерба. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал здание министерства финансов Кувейта. Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина и Пашиняна полезной и откровенной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели откровенную и необходимую встречу, где обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину подчеркнул, что лидеры России и Армении подробно изложили друг другу свои позиции, уделив особое внимание предстоящим в Армении выборам, передает ТАСС.

    В ходе беседы также обсуждались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами. Песков добавил, что такие прямые и честные контакты крайне важны для поддержания стабильного диалога между Москвой и Ереваном.

    Кроме того, пресс-секретарь уточнил, что Москва считает для себя допустимым обсуждать с Ереваном темы, связанные с будущими выборами и действиями армянских властей. «Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы [в контексте предстоящих выборов]», – заявил Песков.

    Напомним, переговоры Пашиняна и Путина состоялись 1 апреля в Москве. В ходе них обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-армянских отношений, актуальные вопросы региональной повестки дня, в частности развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.

    Политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Пашинян попытался скрыть холодный прием в Москве.

    Пашинян оценил визит в Россию как очень успешный.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 18:53 • Новости дня
    Лавров выразил соболезнования Ирану из-за гибели сотрудника АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции в результате обстрела.

    Сергей Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана Аббасу Аракчи по поводу гибели сотрудника АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Как сообщили в МИД России, трагедия произошла в результате обстрела территории станции, которую, по данным иранской стороны, обстреляли США и Израиль.

    Организация по атомной энергии Ирана уточнила, что в результате удара погиб один из сотрудников станции, являвшийся гражданином Ирана. Российский министр отметил, что Москва глубоко сожалеет о случившемся и сочувствует семьям пострадавших.

    МИД России особо подчеркнул, что Лавров выразил соболезнования лично иранскому коллеге, отметив важность сотрудничества между странами в сфере атомной энергетики и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 09:24 • Новости дня
    Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    «Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», – говорится в поздравлении.

    Путин отметил, что геологам есть, чем гордиться. Президент России заявил, что только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья.

    «Уверен, что вы и впредь будете трудиться честно, на совесть, широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала; своей работой содействовать повышению качества жизни граждан нашей страны», – отметил Путин.

    Президент также пожелал специалистам новых достижений и всего наилучшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником и подчеркнул их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала. В Роснедрах заявили об открытии порядка 200 месторождений полезных ископаемых за год и назвали этот показатель стабильным для отрасли. Глава Роснедр Олег Казанов спрогнозировал появление в 2026 году десятков новых месторождений по углеводородному сырью и сотен месторождений твердых полезных ископаемых.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал угрозы США признанием военных преступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что угрозы США атаковать энергетику страны являются признанием военных преступлений, потребовав немедленного осуждения.

    Угрозы США нанести удары по энергетическим объектам Ирана являются «признанием военных преступлений» Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». По словам Аракчи, такие заявления официальных лиц США прямо свидетельствуют о готовности нарушать международное право.

    Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты с начала военных действий наносили удары по промышленно-энергетической, образовательной, медицинской и атомной инфраструктуре Ирана. Он призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ дать незамедлительную оценку этим действиям и осудить атаки США против иранских объектов.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана, говорится, что подобные шаги США создают опасный прецедент для мировой безопасности. Иранская сторона выражает обеспокоенность тем, что действия Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор и выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что последствия обстрелов АЭС «Бушер» могут привести к уничтожению жизни в столицах стран Персидского залива.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Лихачев сообщил о новой эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что дополнительная группа российских специалистов будет эвакуирована с иранской атомной станции сразу после создания необходимых условий.

    Росатом планирует на следующей неделе провести очередную эвакуацию российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер», передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев, отметив, что часть работников выразила готовность остаться и продолжить службу на объекте, несмотря на то, что станция находится в зоне боевых действий. Однако новая волна эвакуации будет проведена, как только позволят условия.

    Лихачев также выразил надежду, что сотрудники, уже покинувшие территорию станции, прибудут в Армению в ближайшие часы. По его словам, основная группа из 198 человек уже направляется к армяно-иранской границе, а благодаря поддержке иранских властей сотрудники смогли переночевать в Исфахане. Глава Росатома подчеркнул, что рассчитывает на их скорое прибытие в Республику Армения этой ночью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Россия начала эвакуацию 198 специалистов с АЭС «Бушер» на автобусах. Россия запросила режим тишины от Израиля и США для обеспечения безопасности эвакуации.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате 60 воздушных целей за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы эмиратской ПВО за сутки перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, говорится в заявлении Минобороны ОАЭ.

    Системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов за последние сутки успешно перехватили девять баллистических и одну крылатую ракету, а также 50 беспилотников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны ОАЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). В ведомстве уточнили, что все средства были запущены с территории Ирана.

    В заявлении также отмечается, что с начала текущего конфликта системы ПВО ОАЭ уничтожили уже 507 баллистических ракет, 24 крылатые ракеты и 2191 беспилотный летательный аппарат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки до нового обстрела системы ПВО ОАЭ перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников, запущенных из Ирана. 21 марта силы противовоздушной обороны Эмиратов перехватили три баллистические ракеты и восемь беспилотников. 16 марта на фоне удара Ирана по целям США и Израиля ПВО ОАЭ отразили новую ракетно-дроновую атаку после ночного пожара у аэропорта Дубая.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он подталкивает Соединенные Штаты к «сущему аду» своими действиями и заявлениями.

    Галибаф ответил на возобновившиеся угрозы Трампа, связанные с крайним сроком, в течение которого Иран должен достичь соглашения с Вашингтоном и вновь открыть Ормузский пролив. Спикер иранского парламента предупредил, что регион может «сгореть дотла» из-за слов и действий американского президента.

    «Ваши безрассудные действия превращают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой отдельной семьи, и весь наш регион будет гореть в огне, потому что вы настаиваете на выполнении приказов Нетаньяху», – цитирует CNN пост Галибафа в соцсети X.

    Он призвал Трампа не обольщаться, так как военными преступлениями США ничего не добьются, так как единственным реальным решением является уважение прав иранского народа и прекращение «этой опасной игры».

    Замечания Галибафа прозвучали после того, как Трамп повторил, что в понедельник Иран должен заключить сделку и открыть Ормузский пролив. В противном случае США подвергнут республику ударам по энергетической инфраструктуре.

    Если Иран не заключит сделку с США, заявил Трамп в интервью Fox News, США будут забирать иранскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива. До этого он заявил, что дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США. Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму».

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 15 судов

    Tекст: Катерина Туманова

    С разрешения Ирана на последние 24 часа через ранее блокированный Ормузский пролив прошли 15 судов.

    «Согласно последним статистическим данным о судоходстве через Ормузский пролив, за последние 24 часа через него с разрешения Ирана прошло 15 судов», – сообщил иранский портал Afkarnews.

    При этом статистика показывает, что судоходство через Ормузский пролив по-прежнему на 90% меньше, чем было до начала американо-израильских атак на Иран, отмечено в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с США и Израилем. В Иране также заявляли о том, что одобрили  пошлины на проход Ормузского пролива. Иран выразил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Иран меняет всемирные правила судоходства.

    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    Комментарии (0)
    6 апреля 2026, 04:40 • Новости дня
    Посольства Ирана в Африке высмеяли приказ Трампа открыть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольства Ирана в ЮАР и Зимбабве разыграли в соцсети сценку из постов на тему приказа американского президента Дональда Трампа немедленно открыть Ормузский пролив, иначе по истечении 48 часов США сотворят нечто ужасное.

    «Мы потеряли ключи», – написали иранские дипломаты в Зимбабве в соцсети Х.

    Иранское посольство в ЮАР продолжило шутку, написав в ответ коллегам из Зимбабве, что ключи спрятаны под цветочным горшком, но вход ими в Ормузский пролив открывают «только друзьям».

    Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива, написав в своей соцети о том, что по истечении 48 часов устроит в Иране День электростанций и День мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских». Иранские дипломаты в ООН обвинили США в «подстрекательстве к терроризму». В парламенте Ирана предупредили, что действия Трампа ведут США в «сущий ад».


    Комментарии (0)
    Главное
    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан