Песков: Избирательная кампания по выборам в Госдуму так или иначе уже началась

Tекст: Дарья Григоренко

«Электоральный цикл понятен, и компания так или иначе уже началась. Мы видим внутрипартийные процедуры, которые основные политические партии выполняют, другие процессы, возобновление состава ЦИКа, обновление состава ЦИКа», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь также подчеркнул, что личный визит президента Владимира Путина в ЦИК накануне подчеркивает значение, которое глава государства придает избирательной комиссии.



Песков отметил: «То, что президент посетил ЦИК, выступил перед членами, послушал их выступления – это говорит о том, какое значение президент как глава государства и гарант конституции придает работе этого важнейшего органа», пишет ТАСС.

Выборы депутатов Государственной думы назначены на единый день голосования – 20 сентября 2026 года.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что выборы в Государственную Думу девятого созыва требуют повышенных мер безопасности и недопущения внешнего вмешательства. Российские лидер назвал демократические выборы основой доверия людей к государству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков 1 апреля анонсировал встречу Путина с Памфиловой. Вечером среды стало известно, что Путин приехал в ЦИК России.