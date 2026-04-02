Бывший глава Курской области Смирнов признался в получении взяток

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Согласен (с предъявленным обвинением). Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь... И подтверждаю, что получил от Шубина и Дедова... в общей сумме 12 млн 900 (тыс. рублей), и также от организации Васильева... в сумме 8 млн рублей», – заявил Смирнов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, три уголовных дела в отношении Алексея Смирнова, его заместителя Алексея Дедова и Дмитрия Шубина поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска по обвинениям во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве.

Экс-замглавы Курской области Алексей Дедов в суде заявил о передаче всех полученных им откатов по контрактам на строительство фортификаций Смирнову.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов ранее признался в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификационных сооружений.