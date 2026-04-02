На конкурс «Знание.Авторы» поступило более 14 тыс. заявок из России и Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Прием заявок на Общероссийский конкурс песенной поэзии им. Н.Н. Добронравова «Знание.Авторы» завершился. В конкурсе приняли участие 5 764 автора из России и Белоруссии, которые прислали 14 680 произведений по восьми тематическим направлениям. Экспертный совет оценит работы и выберет до 50 финалистов.

Конкурс реализуется Обществом «Знание» по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Самыми востребованными стали темы «Любовная лирика», «О защитниках Отечества» и «Открытая тема». Особое внимание уделялось патриотическим произведениям: по теме «О Родине» поступило 2 274 заявки, а в детской поэзии авторы представили 1 002 стихотворения.

Заявки поступили из всех 89 регионов России. Наибольшая активность отмечена в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Петербурге и других регионах. Среди участников конкурсанты возрастом от 14 до 90 лет, многие подали сразу несколько произведений.

«С момента запуска конкурс объединил почти шесть тысяч авторов из России и Белоруссии. Самому юному участнику всего 14 лет, а самому старшему – 90. Многие авторы представили на конкурс несколько своих произведений: всего мы получили более 14 тыс. стихотворений. Одной из самых востребованных стала тема «О защитниках Отечества» – работы посвящены мужеству солдат и памяти героев Великой Отечественной войны. Радует и большое внимание участников к детской поэзии – в этом направлении авторы представили более тысячи произведений. С нетерпением ждем определения лучших работ», – отметил заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

В апреле экспертное жюри, в состав которого вошли Александра Пахмутова, Александр Шаганов, Игорь Матвиенко, Владимир Пресняков, Юта и другие известные деятели культуры, начнет оценивать тексты по ряду критериев, включая оригинальность, песенность и композиционную целостность. С 1 по 20 мая пройдет народное онлайн-голосование в национальном мессенджере Max, а также параллельно работы финалистов оценит жюри конкурса.

Победителей объявят в мае 2026 года. Финалисты смогут записать песни вместе с известными композиторами и примут участие в гала-концерте ко дню рождения Н.Н. Добронравова в ноябре 2026 года. Конкурс направлен на поиск поэтических талантов и поддержку культурных традиций Союзного государства.