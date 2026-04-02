Российский морпех погиб при выполнении вызывающего «холод по коже» задания

Военкор Коц сообщил о гибели морпеха при выполнении опасного задания

Tекст: Дарья Григоренко

Коц в своем Telegram-канале отметил, что Конгро поручили доставить важный груз с боеприпасами и провизией на передовые позиции. По его словам, использовать транспорт или выжидать безопасного момента было невозможно, поэтому морпех отправился к своим сослуживцам пешком и открыто, рискуя жизнью.

Александр Коц сообщил: «Бывают задачи, от которых сразу холод по коже. Понимаешь, что шансы невелики, но даже от тебя одного многое зависит». Журналист подчеркнул, что иногда нельзя ждать подходящих условий – поддержка нужна здесь и сейчас.

Во время продвижения Конгро был замечен украинскими военными, которые открыли по нему миномётный огонь и атаковали с помощью беспилотников. Несмотря на это, морпеху удалось увернуться от части дронов, сбить ещё несколько и доставить груз до пункта назначения.

В финале боя, как сообщает военкор, у Конгро уже не осталось сил для манёвров, а противник проявил «звериную принципиальность», не оставив морпеху шанса выжить.

Ранее в зоне специальной военной операции погиб командир отдельного батальона спецназначения «Арбат» Айк Гаспарян с позывным «Абрек».