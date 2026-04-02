США и Израиль атаковали позиции шиитского ополчения Ирака

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шиитское ополчение в Ираке заявило о двух авиаударах по своим позициям, передает РИА «Новости».

По их данным, удары были нанесены Соединёнными Штатами и Израилем по 4-му полку 14-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», который размещён в провинции Ниневия на севере страны.

В сообщении ополчения отмечается: «За последние сутки четвертый полк 14-й бригады оперативного командования «Ниневия» Народного ополчения подвергся ударам с воздуха… в рамках целой серии продолжающихся атак, направленных на позиции ополчения». Первый удар был зафиксирован в среду в 19:50 по местному времени, второй – в 5.20 в четверг по тому же объекту.

Командование ополчения подчеркнуло, что, несмотря на интенсивность обстрелов, жертв удалось избежать. Подобные атаки на позиции «Аль-Хашд аш-Шааби» участились на фоне продолжающейся с 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиаудары по базе шиитского формирования в западном Ираке привели к гибели двух солдат и ранениям 20 человек.

В провинции Бабиль атака на штаб народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» привела к гибели двух человек и ранению еще одного.

Ранее близ Киркука авиаудар по штабу шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» привел к гибели четырех бойцов и ранениям 12 человек.