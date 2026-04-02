Клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране

По мнению Данфи, Соединенные Штаты должны компенсировать затраты, поскольку именно они начали войну в Иране, что привело к дефициту бензина и резкому росту цен на топливо, пишет The Guardian.

Цена бензина в Новой Зеландии в последние недели превысила три доллара за литр. В ответ на ситуацию клиника ввела систему топливных ваучеров для своих сотрудников, чтобы врачи могли продолжать работать и оказывать медицинскую помощь. Данфи подчеркивает, что покрывать эти расходы должны США как ответственные за возникшие сложности.

В письме в посольство Данфи заявил, что ждет оплаты в течение семи дней. Врач также назвал нападение США на Иран «аморальным и абсолютно неоправданным» и призвал других граждан и компании направлять аналогичные счета в американское посольство.

По словам Данфи, его поступок – дело принципа: «Если ты что-то сломал, то ты и должен это починить». Он выразил мнение, что все мировое сообщество должно требовать от США исправить последствия их действий.

Ранее сообщалось, что австралийский лоукостер Jetstar решил сократить число рейсов в Новую Зеландию на фоне резкого роста стоимости авиационного топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Новой Зеландии решило оказать поддержку малообеспеченным семьям, пострадавшим из-за стремительного роста цен на автомобильное топливо, сообщила министр финансов Никола Уиллис.