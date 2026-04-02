AP: Британия собрала 35 стран для обсуждения открытия Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти три десятка стран проведут в четверг виртуальную встречу для выработки дипломатических и политических мер, направленных на восстановление навигации и безопасность судов в Ормузском проливе, пишет Associated Press.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что встреча под председательством главы МИД Иветт Купер оценит все возможные меры для возвращения свободы судоходства, защиты экипажей и возобновления поставок жизненно важных грузов.

В последние недели атаки Ирана на коммерческие суда и угроза новых нападений привели к фактической остановке движения через пролив, что вызвало скачок мировых цен на нефть. Соединенные Штаты не участвуют в этом совещании: Дональд Трамп ранее заявлял, что обеспечение безопасности Ормузского пролива не является задачей Америки и призвал союзников самим заботиться о поставках нефти.

В то же время, 35 стран, включая Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду, Японию и ОАЭ, подписали совместное заявление с требованием к Ирану прекратить блокирование пролива и заявили о готовности содействовать безопасному прохождению судов. Пока ни одно государство не выразило готовности открыть пролив силой, учитывая продолжающиеся боевые действия и угрозу со стороны иранских ракет, дронов и мин.

Стармер подчеркнул, что возобновление судоходства будет сложной задачей и потребует объединения военных и дипломатических усилий, а также тесного сотрудничества с морской отраслью. В ближайшее время военные представители нескольких стран обсудят возможные меры безопасности для судоходства после завершения боевых действий.

