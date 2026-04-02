NYT оценила текущее состояние войны на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

Американский президент обозначил пять целей войны против Ирана, подчеркнув: «Наша цель – защитить американский народ, устранив неминуемые угрозы со стороны иранского режима», пишет The New York Times

США и Израиль уничтожили значительное количество баллистических ракет иранской армии и заводов по их производству, однако часть вооружения осталась неповреждённой, и Иран продолжает применять как ракеты, так и ударные беспилотники. Военно-морские силы Ирана понесли тяжелые потери: в начале марта американская подлодка торпедировала иранский эсминец IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, погибли по меньшей мере 80 членов экипажа.

Несмотря на удары, поддерживаемые Ираном шиитские военизированные формирования по-прежнему активны, в частности, они обстреливали американские диппредставительства в Ираке. Самая мощная группировка – «Хезболла» – подвергалась атакам Израиля, но не была уничтожена. Израиль не исключает возможность оккупации части юга Ливана.

В вопросе ядерной безопасности США до войны не фиксировали решение Ирана создавать ядерное оружие, однако высокообогащённый уран, накопленный после выхода Трампа из ядерной сделки 2018 года, вызывает у Вашингтона тревогу. Авиаудары по трем атомным объектам летом прошлого года не уничтожили все запасы урана, часть материала, предположительно, осталась в подземных хранилищах.

Глава Белого дома, завершая обращение, заявил: «Народ Ирана, час вашей свободы настал. Оставайтесь в укрытии, не выходите на улицу. Станет опасно – будут падать бомбы. Когда мы закончим, смените своё правительство». Однако обещанного массового восстания не произошло: Моджтаба Хаменеи, сын ликвидированного аятоллы Али Хаменеи, занял пост верховного лидера и, по оценке издания, продолжает курс жесткой линии, сохраняя авторитарный режим и антиизраильскую позицию.

Ранее в телеобращении к нации президент США Дональд Трамп назвал операцию против Ирана успешной, он пообещал завершить войну за три недели, но не обозначил четкий план окончания боевых действий.

На ваш взгляд Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте? На стороне Ирана

На стороне США

Ничья

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Напомним, президент США в обращении к нации пообещал отбросить Иран в «каменный век» в ближайшие недели. Также он сказал, что Вашингтон не позволит Тегерану иметь ядерное оружие.

WP сочла слова Трампа о конфликте с Ираном попыткой успокоить американцев.