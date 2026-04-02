Росгидромет предупредил, что половодье в России начнется раньше обычного срока

Глава Росгидромета Шумаков предупредил о раннем вскрытии рек весной

Tекст: Мария Иванова

Весеннее половодье в этом году окажется непростым, многие реки вскроются существенно раньше обычных сроков, заявил« глава Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости».

«Действительно, Михаил Владимирович, можно сказать, что половодье этого года будет сложным», – сказал он.

По его словам, Росгидромет уже 3 февраля, на месяц раньше обычного, направил главам субъектов предварительную оценку половодья. 11 марта была опубликована справка о прогнозируемом характере весеннего половодья на 2026 год, после чего ведомство получило обратную связь и продолжило работу с региональными властями.

Шумаков отметил, что в апреле вскрытие рек в северных и восточных районах европейской части России начнется до 15 дней раньше нормы, начнется вскрытие рек Урала, юга Сибири и Дальнего Востока. На Камчатке процесс пойдет примерно на 10 дней раньше обычного. В мае вскроются реки на самых северных территориях европейской части, а также крупнейшие водные артерии Сибири и Дальнего Востока.

Глава Росгидромета предупредил, что в ходе вскрытия северных рек и рек Сибири вероятно образование заторов льда. Они, по его словам, могут привести к разливу рек и затоплению пониженных участков населенных пунктов.

