Установлено стремительное потемнение Мирового океана

Tекст: Мария Иванова

Команда океанографа Тима Смайта из Plymouth Marine Laboratory проанализировала два десятилетия спутниковых наблюдений и обнаружила устойчивое потемнение примерно одной пятой Мирового океана, передает New Scientist.

Поверхностные воды становятся более непрозрачными, а темные зоны образуют обширные связные регионы, а не отдельные пятна.

У берегов потемнение связано с изменением землепользования и сельским хозяйством: сток удобрений, почвы и органики усиливает цветность и мутность рек и прибрежных вод, разгоняя цветение фитопланктона. В открытом океане ключевыми факторами считают потепление, участившиеся морские тепловые аномалии, изменения солености и стратификацию, которые перестраивают циркуляцию и стимулируют массовые вспышки фитопланктона.

На экосистемы это действует как вертикальный пресс: свет проникает все мельче, и обитаемый слой сжимается на десятки, а местами и сотни метров, повышая конкуренцию за пищу и пространство. Зоопланктон, включая важные копеподы рода Calanus, совершает суточные вертикальные миграции, уходя днем на глубину 200–300 м и поднимаясь ночью кормиться к поверхности.

«Это крупнейшая миграция биомассы на планете», – подчеркивает Смайт, напоминая, что ежедневно вверх и вниз движутся несколько гигатонн зоопланктона, около десяти квинтиллионов особей. Потемнение может сократить глубину их погружения, ослабив естественный вынос углерода в глубины, поскольку погибшие организмы будут реже достигать дна и углерод дольше останется в верхних слоях, откуда легче возвращается в атмосферу.

Ночью ситуация усложняется тем, что мутная вода хуже пропускает слабый лунный свет, по которому многие животные ориентируются в миграциях и выбирают момент выхода к поверхности. Это может дополнительно сжать ночное пространство обитания и изменить хищно-жертовые отношения. Частично обратить потемнение можно в прибрежной зоне за счет более аккуратного земледелия и снижения стока, чему, в частности, посвящена британская программа AgZero+.

При этом авторы подчеркивают, что океан сохраняет высокую способность к восстановлению. Примеры быстро восстановившихся после тепловых аномалий лесов ламинарий в калифорнийских морских заповедниках показывают, что при реальной защите ключевых видов и местообитаний экосистемы могут довольно быстро возвращаться к устойчивому состоянию, даже на фоне продолжающегося потепления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продолжительная жара в последние годы затронула до 96% поверхности Мирового океана и значительно увеличила длительность морских тепловых волн.

Массовое обесцвечивание кораллов в более чем 80 странах, начавшееся в 2023 году, свидетельствует о долгосрочном вымирании коралловых экосистем и угрозе для средств к существованию сотен миллионов людей.

Российские ученые из Института Мирового океана ДВФУ выявили четыре ключевых пути глобального распространения токсичных микроводорослей по морским течениям, с мигрирующими животными, в балластных водах судов и при деятельности прибрежной инфраструктуры.