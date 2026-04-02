У осьминогов нашли любимое щупальце

Ученые нашли у самцов осьминога щупальце для спаривания

Tекст: Мария Иванова

У самцов осьминога третье правое щупальце – R3 – имеет уникальное строение и выполняет ключевую функцию при размножении, сообщает New Scientist. Это щупальце, называемое гектокотилем, служит для передачи спермы, поскольку пенис у осьминога слишком мал, чтобы самостоятельно достичь самки.

Руководитель исследования Кейдзиро Харуки из Университета Нагасаки обратил внимание на особое отношение осьминогов к этой руке во время экспериментов. «Он сильно сопротивлялся, когда я трогал одну конкретную руку, и отдергивал ее к телу», – рассказал ученый.

Во время спаривания самец вводит кончик гектокотиля в тело самки. Перед передачей спермы осьминог сворачивает руку в трубку, нагнетает в нее воду и с ее помощью перемещает сперматофор из пениса в самку.

Чтобы выяснить, насколько осьминоги берегут R3, ученые исследовали 32 самца и 41 самку японского карликового осьминога. Оказалось, что у 13 самок эта рука была утрачена, среди самцов ее лишился лишь один.

В ходе экспериментов самки чаще использовали третью правую руку для изучения незнакомых предметов, тогда как самцы старались задействовать другие конечности. При попытках достать креветку из коробки самцы также были осторожны и долго не рисковали использовать гектокотиль.

По словам Харуки, эволюция пошла по пути специализации одной из восьми рук для размножения, поскольку защищать отдельную конечность оказалось проще, чем увеличивать размер пениса. Если самец теряет R3, он не может спариваться, пока рука не восстановится, что занимает несколько месяцев, однако такие случаи крайне редки.

