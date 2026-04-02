NYT: Трамп объяснил войну с Ираном вложением в будущее детей и внуков

Tекст: Алексей Дегтярев

Выступая из Белого дома с 19-минутной речью, Трамп заявил, что производство иранских ракетного и беспилотного вооружения существенно сократилось, а заводы по производству оружия «взрываются на глазах», пишет New York Times.

Американский лидер назвал кампанию против Ирана крупным успехом и спрогнозировал, что военные действия закончатся примерно через три недели.

При этом президент США не представил понятного плана завершения конфликта, лавируя между обещаниями переговоров и угрозами усилить удары и «вернуть Иран в каменный век», отмечает издание.

Трамп заявил, что США вскоре выполнят все военные задачи. При этом Тегеран заявил об отсутствии прямых контактов с Вашингтоном. Американская разведка считает, что Иран не готов к уступкам.

Трамп попытался убедить американцев относиться к войне «в перспективе», перечислив продолжительность Первой и Второй мировых войн, а также войн во Вьетнаме, Корее и Ираке, подчеркивая, что нынешняя кампания гораздо короче.

Он не стал прямо говорить о текущих экономических трудностях граждан, заявив, что операция является вложением в будущее детей и внуков и оправдана необходимостью устранить иранскую угрозу.

Отдельно президент фактически снял с повестки вариант рейда по захвату обогащенного урана на объекте в Исфахане, заявив, что удары по ядерным объектам были столь сильны, что к оставшейся после ударов «ядерной пыли» невозможно будет подойти несколько месяцев.

По его словам, США ведут наблюдение за объектами со спутников и готовы атаковать в случае попытки Ирана вернуть материалы.

Говоря об Ормузском проливе, Трамп вновь потребовал, чтобы страны-импортеры нефти из Персидского залива сами добивались его открытия, заявляя, что США не нуждаются в этом сырье.

Однако, как отмечает издание, такая позиция игнорирует тот факт, что мировые цены на нефть формируются глобально, и перебои в поставках из региона могут ударить по стоимости топлива и других товаров в самих США.

