TWZ сообщил о появлении секретного RAT55 на запуске Artemis II

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет ВВС США NT-43A, также известный как RAT55, поддерживает запуск исторической лунной миссии Artemis II, сообщает TWZ.

Этот специализированный и крайне засекреченный борт, созданный на базе Boeing 737-200, впервые официально задействован в космической миссии. Представитель ВВС подтвердил изданию, что после десятилетий поддержки военных испытаний NT-43A начал новый этап службы, начиная с участия в запуске Artemis II.

NT-43A был замечен над Мельбурном на восточном побережье Флориды: самолет совершил редкий публичный полет, облетев в ограниченном воздушном пространстве вокруг стартового комплекса Кеннеди и вернулся на авиабазу МакДилл. Ранее самолёт почти всегда базировался на секретном аэродроме Tonopah в Неваде и летал вблизи зон военных испытаний, таких как «Зона 51» и база Эдвардс.

Главная особенность RAT55 – массивные радиолокационные антенны в носовой и хвостовой частях, а также электро-оптические и инфракрасные датчики. В обычном режиме NT-43A используется для измерения радиолокационной заметности перспективных самолетов и проверки покрытия стелс-технологий. Полеты самолета над площадкой запуска NASA связаны с необходимостью сбора телеметрии и других данных о ракете SLS и корабле Orion прямо в воздухе, что позволяет вести наблюдение под разными углами и получать уникальные данные.

Одновременно с RAT55 над стартовым комплексом работал и научный самолёт NASA WB-57F, обычно отвечающий за оптическое сопровождение космических запусков. Однако NT-43A обладает большим внутренним объёмом для дополнительного оборудования и имеет уникальный набор сенсоров, что делает его особенно ценным для задач по сбору подробной информации о космическом аппарате.

Миссия Artemis II станет первой с экипажем в рамках американской лунной программы с 1972 года. Планируется, что астронавты пролетят мимо Луны, достигнув рекордного расстояния в 406 тыс. километров от Земли, не высаживаясь на поверхность спутника. Успех миссии должен заложить основу для последующих пилотируемых полетов на Луну, первый из которых намечен на 2028 год.

Выбор NT-43A для поддержки запуска остается необычным, учитывая наличие других специализированных самолетов поддержки в арсенале ВВС и ВМС США. Решение может быть связано с уникальными возможностями RAT55 и высокой востребованностью его услуг на фоне растущих потребностей в технологиях малозаметности и космических исследований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на мысе Канаверал лунная ракета НАСА прошла спокойный предстартовый отсчет без утечек топлива и технических сбоев.

Ранее в НАСА сообщили о начале обратного отсчета к запуску Artemis II как первого за более чем полвека пилотируемого полета к Луне.

Позже космическая миссия «Артемида II» с экипажем из четырех астронавтов стартовала с мыса Канаверал на ракете Space Launch System к Луне.