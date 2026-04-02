Минюст потребовал лишить статуса трех уехавших из России адвокатов

Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии

Tекст: Ольга Иванова

Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией будет взят под охрану армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии поручил обеспечить военную защиту газопровода по всей его протяженности на территории страны.

Сийярто подчеркнул, что солдаты будут охранять все пункты трубопровода от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы. Это решение принято на фоне инцидента с попыткой подрыва газопровода на территории Сербии. Министр отметил, что ситуация требует повышенных мер безопасности.

По итогам заседания Совета обороны Сийярто провел телефонные переговоры с министрами энергетики Сербии и Турции, а также с заместителем министра энергетики России. Он сообщил, что страны-участницы проекта – Венгрия, Сербия, Турция и Россия – договорились о тесном сотрудничестве и усилении защиты «Турецкого потока» на всем его европейском участке.

В ходе обращения глава венгерского МИД заявил: «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились». По его словам, все стороны будут поддерживать постоянный контакт и принимать решительные меры для повышения безопасности стратегической энергетической инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».



