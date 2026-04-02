Каллас сочла тревожными заявления Трампа о выходе США из НАТО

Каллас назвала слова Трампа о возможном выходе США из НАТО тревожными

Tекст: Вера Басилая

Заявления президента США о рассмотрении Вашингтоном выхода из НАТО являются тревожным сигналом, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу ETV, передает РИА «Новости».

По словам Каллас, слова американского лидера имеют большое значение и отражают его образ мышления.

«Но теперь вопрос в том, что с этим делать? Это реальный упрек, и мы можем что-то исправить, или просто предлог для того, чтобы сделать то, что давно планировалось? В любом случае это не сделает сильнее ни Америку, ни кого-либо из ее союзников», – задалась вопросом глава евродипломатии.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что заявления президента США о возможном выходе его страны из НАТО наносят вред, даже если такие планы не будут реализованы.

Президент США в интервью Telegraph рассматривал возможность выхода своей страны из НАТО.

Американский лидер ранее назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.

Ранее он заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива.