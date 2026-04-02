Американист: Речь Трампа по Ирану стала сеансом политического газлайтинга

Американист Дудаков: Трамп на фоне проблем с Ираном создает альтернативную реальность

Tекст: Анастасия Куликова

«В рамках почти 20-минутной речи Дональд Трамп повторил все то, что он писал в своей соцсети Truth Social на протяжении последних недель. Так, президент США снова объявил о полной победе, потребовал от Тегерана заключить сделку, пригрозил в противном случае вернуть Исламскую республику в «каменный век», – отметил американист Малек Дудаков.

«Он также бросался проклятиями в адрес союзников по НАТО, которые не помогают Америке разблокировать Ормузский пролив», – добавил собеседник. По его мнению, обращение американского лидера стало «типичным сеансом политического газлайтинга».

«Трамп попытался заставить американское общество и политический класс верить исключительно словам своего президента. При этом реальность несколько расходится с заявлениями главы Белого дома: смены режима в Иране не случилось, сколько бы политик ни говорил о некоем новом иранском президенте, якобы мыслящем более рационально», – уточнил Дудаков.

Более того, страна продолжает контролировать Ормуз, продолжил аналитик. По его мнению, Штаты не способны на текущий момент разблокировать Ормузский пролив. «Если американские эсминцы пойдут на прорыв, то скорее всего они будут затоплены минами, безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами. США боятся рисковать», – указал политолог.

«Чтобы как-то сохранить лицо, Трамп утверждает, что этот маршрут якобы не нужен Вашингтону, это проблема европейских и азиатских союзников. При этом важно понимать, что страны ни Европы, ни Азии не станут предпринимать попыток разблокировать пролив без американцев. Скорее всего, им придется договариваться с Тегераном и платить комиссию за проход своих судов через Ормуз», – рассуждает эксперт.

Дудаков подчеркнул: «Трампу приходится оправдываться и строить фэнтезийную виртуальную реальность». По его оценкам, связано это с несколькими причинами. Во-первых, рейтинги одобрения американского президента побили новые антирекорды, опустившись до 33%. «Две трети американцев негативно воспринимают нынешнюю авантюру в отношении Ирана, а 61% выступает за немедленное прекращение боевых действий», – привел он данные опросов.

Во-вторых, Трампа «поджимают внутриполитические дедлайны», продолжил собеседник. Он напомнил, что остается две недели до выхода Конгресса с пасхальных каникул. «Законодатели не готовы выделять 200 млрд долларов, запрошенные Пентагоном на продолжение войны, а также не намерены продлевать военные полномочия главы Белого дома дольше двух месяцев, которые ему даны по закону», – пояснил американист, отметив, что у Трампа «есть время до конца апреля».

«На этом фоне, повторю, политик вынужден строить виртуальную реальность, показывать якобы свой успех. У него остался последний козырь – кроме бомбежек – это воздушно-десантная авантюра на островах в Ормузском проливе. Но если будут серьезные потери среди американских военных, то это обрушит рейтинги президента США и приведет к коллапсу всей военной стратегии страны», – заключил Дудаков.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне ближневосточного конфликта и роста цен на топливо. Он заявил, что Штаты близки к достижению всех военных целей операции в Иране. По словам президента, за четыре недели американские и израильские вооруженные силы одержали «быстрые, решительные и ошеломляющие победы».

«Никогда в истории военных действий враг не понес таких явных и сокрушительных крупномасштабных потерь за считанные недели», – добавил Трамп. Он подчеркнул, что военно-морской флот Ирана уничтожен, военно-воздушные силы разрушены, а руководство страны, включая бывшего верховного лидера, ликвидировано.

13 американских военнослужащих, уже погибших в ходе операции, он назвал героями, которые «отдали жизни в борьбе за то, чтобы нашим детям никогда не пришлось столкнуться с ядерным Ираном». Ядерная программа страны, по словам главы Белого дома, – одна из основных причин начала войны с республикой.

Президент США дал Тегерану две-три недели на раздумья: пообещал уничтожить всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру Исламской республики, если та не пойдет на сделку. «В течение двух-трех недель мы отбросим их обратно в каменный век – туда, где им самое место», – сказал американский лидер.

Также в своей речи Трамп заявил, что освобождением Ормузского пролива, движение по которому Иран ограничил после начала войны, должны заниматься государства, которые нуждаются в поставках нефти по этому маршруту. «Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе. У них это легко получится. Идите к проливу и просто возьмите его», – призвал он, отметив, что Штаты не нуждаются в этом маршруте.

Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что для Вашингтона важно, что происходит в Ормузском проливе. Пока он перекрыт, на мировом рынке сохраняются высокие цены на нефть, а это приводит к росту стоимости топлива на внутреннем американском рынке.