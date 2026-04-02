  • Новость часаБолее 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    2 апреля 2026, 11:46 • Новости дня

    Американист: Речь Трампа по Ирану стала сеансом политического газлайтинга

    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональду Трампу на фоне продолжающейся операции против Ирана приходится строить фэнтезийную виртуальную реальность. Это объясняется, во-первых, рейтингами одобрения главы Белого дома, которые побили антирекорды, опустившись до 33%. Во-вторых, поджимают внутриполитические дедлайны, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал обращение президента США к нации.

    «В рамках почти 20-минутной речи Дональд Трамп повторил все то, что он писал в своей соцсети Truth Social на протяжении последних недель. Так, президент США снова объявил о полной победе, потребовал от Тегерана заключить сделку, пригрозил в противном случае вернуть Исламскую республику в «каменный век», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Он также бросался проклятиями в адрес союзников по НАТО, которые не помогают Америке разблокировать Ормузский пролив», – добавил собеседник. По его мнению, обращение американского лидера стало «типичным сеансом политического газлайтинга».

    «Трамп попытался заставить американское общество и политический класс верить исключительно словам своего президента. При этом реальность несколько расходится с заявлениями главы Белого дома: смены режима в Иране не случилось, сколько бы политик ни говорил о некоем новом иранском президенте, якобы мыслящем более рационально», – уточнил Дудаков.

    Более того, страна продолжает контролировать Ормуз, продолжил аналитик. По его мнению, Штаты не способны на текущий момент разблокировать Ормузский пролив. «Если американские эсминцы пойдут на прорыв, то скорее всего они будут затоплены минами, безэкипажными катерами, противокорабельными ракетами. США боятся рисковать», – указал политолог.

    «Чтобы как-то сохранить лицо, Трамп утверждает, что этот маршрут якобы не нужен Вашингтону, это проблема европейских и азиатских союзников. При этом важно понимать, что страны ни Европы, ни Азии не станут предпринимать попыток разблокировать пролив без американцев. Скорее всего, им придется договариваться с Тегераном и платить комиссию за проход своих судов через Ормуз», – рассуждает эксперт.

    Дудаков подчеркнул: «Трампу приходится оправдываться и строить фэнтезийную виртуальную реальность». По его оценкам, связано это с несколькими причинами. Во-первых, рейтинги одобрения американского президента побили новые антирекорды, опустившись до 33%. «Две трети американцев негативно воспринимают нынешнюю авантюру в отношении Ирана, а 61% выступает за немедленное прекращение боевых действий», – привел он данные опросов.

    Во-вторых, Трампа «поджимают внутриполитические дедлайны», продолжил собеседник. Он напомнил, что остается две недели до выхода Конгресса с пасхальных каникул. «Законодатели не готовы выделять 200 млрд долларов, запрошенные Пентагоном на продолжение войны, а также не намерены продлевать военные полномочия главы Белого дома дольше двух месяцев, которые ему даны по закону», – пояснил американист, отметив, что у Трампа «есть время до конца апреля».

    «На этом фоне, повторю, политик вынужден строить виртуальную реальность, показывать якобы свой успех. У него остался последний козырь – кроме бомбежек – это воздушно-десантная авантюра на островах в Ормузском проливе. Но если будут серьезные потери среди американских военных, то это обрушит рейтинги президента США и приведет к коллапсу всей военной стратегии страны», – заключил Дудаков.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне ближневосточного конфликта и роста цен на топливо. Он заявил, что Штаты близки к достижению всех военных целей операции в Иране. По словам президента, за четыре недели американские и израильские вооруженные силы одержали «быстрые, решительные и ошеломляющие победы».

    «Никогда в истории военных действий враг не понес таких явных и сокрушительных крупномасштабных потерь за считанные недели», – добавил Трамп. Он подчеркнул, что военно-морской флот Ирана уничтожен, военно-воздушные силы разрушены, а руководство страны, включая бывшего верховного лидера, ликвидировано.

    13 американских военнослужащих, уже погибших в ходе операции, он назвал героями, которые «отдали жизни в борьбе за то, чтобы нашим детям никогда не пришлось столкнуться с ядерным Ираном». Ядерная программа страны, по словам главы Белого дома, – одна из основных причин начала войны с республикой.

    Президент США дал Тегерану две-три недели на раздумья: пообещал уничтожить всю энергетическую и нефтяную инфраструктуру Исламской республики, если та не пойдет на сделку. «В течение двух-трех недель мы отбросим их обратно в каменный век – туда, где им самое место», – сказал американский лидер.

    Также в своей речи Трамп заявил, что освобождением Ормузского пролива, движение по которому Иран ограничил после начала войны, должны заниматься государства, которые нуждаются в поставках нефти по этому маршруту. «Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе. У них это легко получится. Идите к проливу и просто возьмите его», – призвал он, отметив, что Штаты не нуждаются в этом маршруте.

    Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указывал, что для Вашингтона важно, что происходит в Ормузском проливе. Пока он перекрыт, на мировом рынке сохраняются высокие цены на нефть, а это приводит к росту стоимости топлива на внутреннем американском рынке.

    5 апреля 2026, 01:20 • Новости дня
    Китайские фирмы стали торговать данными о воюющей с Ираном армии США
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китайские компании продают обработанные искусственным интеллектом данные из открытых источников о вооружении и передвижениях американских войск в условиях конфликта на Ближнем Востоке, пишет Washington Post.

    В постах компаний из КНР подробно описывались оборудование на американских базах, маршруты авианосных групп, а также схемы подготовки самолетов к ударам по Тегерану, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

    Издание отмечает, что фирмы, часть которых связана с Народно-освободительной армией Китая, используют искусственный интеллект для обработки информации из открытых источников. По их словам, эти инструменты позволяют «раскрыть» перемещения американских войск, включая активность флота и систем ПВО в регионе.

    Так, компания MizarVision занимается анализом западных и китайских данных, отслеживая действия американских военных на Ближнем Востоке. Jing'an Technology опубликовала аудиозапись, в которой якобы содержатся переговоры летчиков американских бомбардировщиков во время ударов по Ирану. В посте компании было заявлено: «В глазах ИИ абсолютной «скрытности» не существует», – однако запись позже была удалена, отмечает WP.

    Хотя Пекин официально дистанцируется от участия в конфликте с Ираном, компании, появившиеся в последние пять лет в рамках инициативы использования ИИ в военных целях, извлекают выгоду из ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты и американские чиновники расходятся во мнениях о масштабах угрозы, однако отмечают рост подобных предложений и подчеркивают, что это демонстрирует амбиции Китая в сфере разведки и безопасности, пишет WP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, по мнению Bloomberg, позиционирует себя как якорь стабильности в Азии на фоне военного конфликта в Иране. Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (5)
    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    Комментарии (46)
    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 17:53 • Новости дня
    Трамп дал Ирану 48 часов для заключения сделки с США

    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что у Ирана есть только 48 часов для заключения сделки с Вашингтоном или открытия Ормузского пролива, иначе их ждет «ад».

    У Ирана осталось всего двое суток на заключение сделки с США или открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал американский президент США на своей странице в социальной сети Тruth Social.

    «Время на исходе – 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», – написал американский лидер. Он подчеркнул, что если Тегеран не пойдет на уступки в обозначенный срок, последствия будут крайне тяжелыми.

    Напомним, американский президент заявил, что военная операция в Иране на финальной стадии, а если с Тегераном не удастся договориться, то он «отправится прямиком в каменный век, где ему самое место».

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования».

    Командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави в соцсетях заявил о голливудских иллюзиях, стоящих за угрозами США «отбросить Иран в каменный век».

    Комментарии (42)
    4 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Тегеран попросил Россию заблокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу

    Тегеран попросил Россию заблокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к Москве с просьбой не допустить принятия проекта резолюции СБ ООН, предложенного Бахрейном по ситуации в Ормузском проливе, сообщил иранский дипломатический источник.

    «Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», – сообщил источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Китай и Франция заблокировали инициативу арабских стран по одобрению военной операции против Ирана в ООН. Лавров заявил, что предложенную резолюцию по Ормузскому проливу могут использовать для срыва переговоров или оправдания агрессии против Ирана.

    Комментарии (3)
    3 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Транзит судов через Ормузский пролив активизировался
    @ DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти, сообщила аналитическая компания Windward, которая специализируется на морских перевозках.

    Как передает Al Jazeera со ссылкой на Windward, в ближайшие дни стоит ожидать дальнейшего увеличения транзитной активности в этом стратегически важном регионе, несмотря на сохраняющиеся риски и напряженность, передает «Интерфакс».

    Тем не менее подчеркивается, что интенсивность движения все еще остается на низком уровне по сравнению с доконфликтным периодом. По данным ООН, до эскалации ситуации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив ежедневно проходили примерно 130 судов.

    Ранее официальный представитель генерального штаба ВС иранской армии Абольфазль Шекарчи сообщил, что Ормузский пролив останется недоступным для США и Израиля надолго, что связано с планами Тегерана вытеснить соперников из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Time узнал, как Иран неприятно удивил администрацию США ответными атаками.

    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 15:34 • Новости дня
    Иран ударил по базе вертолетов США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Ирана нанесли удар по центру подготовки для вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складскому ангару с оборудованием для них на американской базе Аль-Адири в Кувейте, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные иранской гостелерадиокомпании IRIB. В сообщении отмечается, что атака прошла в рамках второго этапа 94-й волны операции «Правдивое обещание-4», применялись баллистические ракеты и беспилотники.

    Ранее утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщала о новой волне операции: целями стали военно-промышленные объекты, а также командные пункты и подразделения израильской армии в населенных пунктах Димона, Негев, Беэр-Шева и Рамат-Ган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали американскую вертолетную базу Аль-Адири в Кувейте с применением беспилотников и баллистических ракет. Позже Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских военных после ракетного удара по вертолетной базе Аль-Адири. В конце марта КСИР в рамках 82-й волны операции «Правдивое обещание-4» нанес удары по американским базам Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также по объектам в ОАЭ и Израиле.


    Комментарии (2)
    4 апреля 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении трех самолетов и двух вертолетов США новыми ПВО
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о результатах работы ПВО, передает РИА «Новости».

    По его словам, в пятницу новые системы ПВО ВКС КСИР сбили американский самолет пятого поколения F-35. ПВО сухопутных сил КСИР сбили самолет A-10 и два вертолета Black Hawk… бойцы ПВО армии сбили самолет A-10.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана.

    Армия Ирана заявила о перехвате и атаке системами ПВО страны американского штурмовика A-10 в районе Ормузского пролива.

    США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя F-35.

    Комментарии (5)
    3 апреля 2026, 19:52 • Новости дня
    CBS: Одного пилота сбитого в Иране F-35 спасли
    @ U.S. Air National Guard/Tech. Sgt. Hampton Stramler

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники заявил о спасении одного из двух членов экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-35 вооруженных сил США.

    Один из членов экипажа сбитого над Ираном американского истребителя F-35 был спасен, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News. Информацию о спасении подтвердили два источника из числа американских официальных лиц.

    Судьба второго члена экипажа пока неизвестна – поисково-спасательная операция продолжается. Подробности о состоянии спасенного пилота и обстоятельствах инцидента не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США провели неудачную поисковую операцию с целью спасти пилота сбитого над Ираном истребителя F-35. Системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский стратегический истребитель F-35 в центральной части страны. В Иране объявили вознаграждение за поимку пилота сбитого F-35.

    Комментарии (4)
    3 апреля 2026, 22:33 • Новости дня
    Иран сбил штурмовик A-10 ВВС США в районе Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Системами ПВО Ирана в районе Ормузского пролива перехвачен американский штурмовик A-10, заявила армия Ирана.

    «Самолет A-10 американо-сионистского агрессора был перехвачен и атакован ПВО страны в районе Ормузского пролива», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на IRIB текст заявления армии.

    По словам представителя центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, который прокомментировал ситуацию на фоне сообщений о крушении американского штурмовика, был сбит «передовой боевой самолет противника», который «упал между островами Хенгам и Кешм, затонув навечно в водах Персидского залива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили, что  штурмовик A-10 ВВС США потерпел крушение в районе Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции утром также сообщал о поражении истребителя F-35 в воздушном пространстве Ирана. Кроме того, был атакован вертолет США, который участвовал в поисковой операции для спасения пилота F-35.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев


    Комментарии (0)
    4 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Иран собрался разделить страны по категориям допуска в Ормузский пролив

    @ Ahmad Halabsiaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана собираются ввести новые правила прохода для судов через Ормузский пролив, выделив три категории стран, сообщает телеканал Al Jazeera.

    По данным Al Jazeera Иран планирует классифицировать все страны на три группы: враждебные, нейтральные и дружественные. Враждебные государства не смогут пользоваться проходом через Ормузский пролив. Для нейтральных стран будет введена обязательная плата за проход, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитическая компания Windward сообщила, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти. МИД Ирана представил новый протокол судоходства в этом стратегическом районе.

    Комментарии (2)
    3 апреля 2026, 16:50 • Новости дня
    В Иране объявили вознаграждение за пилота сбитого F-35
    @ Xpi/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственное телевидение иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед объявило о денежном вознаграждении за захват живым пилота американского истребителя F-35.

    Вознаграждение получит каждый, кто сможет передать пилота властям Ирана, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    15 комментариев

    Напомним, средства противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США над центральной частью страны.

    Ранее в Иране предположили взятие в плен американского пилота F-35.

    Комментарии (0)
    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    Комментарии (5)
    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    Комментарии (6)
    4 апреля 2026, 21:19 • Новости дня
    Иран заявил об ударах по объектам алюминиевой промышленности ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Генштаб вооруженных сил Ирана объявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по предприятиям алюминиевой промышленности в ОАЭ, связанным с инвесторами из США и Израиля.

    Генштаб ВС Ирана заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по объектам алюминиевой промышленности в ОАЭ, передает ТАСС. По данным военных, в эти предприятия инвестируют США и Израиль.

    В заявлении Генштаба отмечается, что США и Израиль, по мнению Тегерана, активно используют алюминиевую промышленность ОАЭ для производства военной техники. Представители иранской армии сообщают, что продукция этих промышленных объектов применяется при создании истребителей, включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники.

    Информации о результатах нанесённых ударов или возможных разрушениях пока не поступало.

    Ранее ОАЭ сбили иранскую ракету над Абу-Даби.

    СМИ сообщали, что руководство Ирана приняло решение прекратить сдержанность в отношении ОАЭ из-за их участия в войне против исламской республики.

    Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР сообщили, что нанесли комбинированный удар по связанным с военной промышленностью США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.

    Комментарии (3)
    3 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвала пять сценариев разрушения НАТО Трампом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высказывания Дональда Трампа о возможности выхода США из НАТО усилили опасения европейских союзников, особенно после его заявления о разочаровании в альянсе и угрозах покинуть организацию.

    Президент США усилил угрозы в адрес НАТО, выразив недовольство отказом союзников поддержать США в войне против Ирана, сообщает Politico.

    Он заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность выхода из альянса, подчеркнув: «Я разочарован в них... если бы мне действительно понадобились они, их бы не было рядом».

    Politico выделяет пять сценариев, по которым США могли бы подорвать основы НАТО при втором президентском сроке Трампа.

    Первый сценарий – усиление антинатовской риторики. Постоянные сомнения президента США в надежности статьи 5 уронили бы доверие к коллективной обороне альянса. Как объяснила независимый эксперт по безопасности Герлинде Нихус, такие высказывания разрушают доверие и провоцируют противников, включая Россию и Китай, проверять прочность союза.

    Второй путь – роль «спойлера»: США могут тормозить работу альянса изнутри, блокируя согласование важных документов или отказываясь платить взносы в общий бюджет. Обсуждается и введение модели «pay-for-play», при которой страны, не выполнившие свои обязательства по расходам, могут лишиться права участвовать в совместных миссиях и обсуждении применения статьи 5.

    Третий вариант – частичный вывод американских войск из Европы. Сейчас там размещено до 85 тыс. военных США, однако по закону 2025 года численность не должна опускаться ниже 76 тысяч без одобрения Конгресса. Эксперты считают, что даже вывод девяти тысяч солдат не станет катастрофой для альянса, но станет серьезным ударом по его слаженности.

    Четвертый сценарий – «мягкий выход»: США могут отказаться от участия в четырехлетнем военном планировании НАТО или бойкотировать работу альянса, что фактически парализует принятие решений.

    Самый радикальный пятый путь – официальный выход из НАТО, который требует одобрения двух третей Сената и занимает год, однако президент США теоретически может попытаться выйти в одностороннем порядке, как это было с Договором по открытому небу.

    В заключение эксперты и дипломаты НАТО подчеркивают: даже обсуждение подобных шагов со стороны США уже ставит под удар всю систему коллективной безопасности, на которой держится альянс, а выход США из НАТО они считают крайне маловероятным, но опасным сценарием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в интервью Telegraph всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал обсуждение возможного выхода США из НАТО вредным для альянса и всех его членов.

    Ранее Дональд Трамп предупредил о плохих последствиях для будущего НАТО при отказе союзников помочь США с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

    Комментарии (2)
    Главное
    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан