Глава МИД Эстонии назвал вредными слова Трампа о выходе из НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Цахкна заявил, что обсуждение возможного выхода США из НАТО наносит вред альянсу, даже если эти планы не будут реализованы, передает РИА «Новости».

Такое заявление министр сделал после того, как Дональд Трамп в интервью изданию Telegraph заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО из-за отказа альянса помогать в операции против Ирана. Трамп в том же интервью назвал НАТО «бумажным тигром» и отметил, что Россия также была осведомлена об этом его мнении.

По словам Цахкны, любые предложения о выходе США из НАТО или даже их обсуждение ослабляют альянс и вредят всем его членам, независимо от их реальной реализации. Министр считает, что НАТО выгоден как для Европы, так и для США, и любое ослабление альянса приведет к потерям для всех союзников.

Цахкна также подчеркнул, что Эстония высоко ценит роль Вашингтона в обеспечении трансатлантической безопасности. Он добавил, что Таллин всегда открыт для честных и откровенных дискуссий с союзниками по НАТО.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее подчеркивал роль США как единственного союзника с достаточными военными возможностями для функционирования европейской части НАТО.