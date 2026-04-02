Экс-вице-премьера Алтайского края Кибардина приговорили к реальному сроку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кибардина приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным ФСБ, в 2023 году Кибардин, занимая пост руководителя аппарата правительства Красноярского края, предложил главе одной из московских строительных компаний помощь в заключении выгодного госконтракта с правительством региона. За решение вопроса чиновник потребовал вознаграждение в размере 36 млн рублей. В мае 2024 года его задержали с поличным в момент получения первой части денег.

Кибардин является уроженцем Красноярска. С 2012 по сентябрь 2018 года он возглавлял аппарат правительства Красноярского края, затем был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края, курировал туризм, инспекцию финансово-экономического контроля и контроль в сфере закупок.

Ранее в феврале СК возбудил уголовные дела о крупном хищении в отношении заместителя председателя краевого заксобрания региона и еще двух фигурантов по статье о мошенничестве в особо крупном размере.