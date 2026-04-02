Гладков отменил совещание после угрозы ударов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

В четверг планировалось провести в Грайвороне несколько крупных совещаний, однако поступила информация о том, что украинские боевики узнали об этом, указал Гладков в Max.

ВСУ собирались ударить по местам проведения совещаний удары, уточнил губернатор.

Он отметил, что не может рисковать жизнями жителей, находящихся в Грайвороне, и уже отдал команду об отмене всех запланированных мероприятий. Гладков подчеркнул, что речь идет не о безопасности должностных лиц, а о защите граждан.

Губернатор добавил, что встречи с депутатами, ветеранами СВО и руководителями силовых структур обязательно состоятся в ближайшее время, но пройдут в другой локации.

На совещаниях планировалось обсудить вопросы безопасности в регионе.

Гладков в начале января сообщал о ракетном ударе ВСУ по Белгороду и повреждении инфраструктурного объекта. В сентябре 2025 года он рассказывал о серьезных перебоях с подачей электроэнергии в регионе после удара ВСУ по объектам инфраструктуры.