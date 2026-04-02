МИД КНДР назвал резолюцию ООН провокацией

Дмитрий Зубарев

МИД КНДР назвал принятую Советом ООН по правам человека резолюцию по КНДР «политической провокацией» против достоинства и суверенитета страны, передает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, отмечается, что документ содержит сфабрикованные и искаженные сведения о ситуации с правами человека в республике.

В ведомстве подчеркнули, что правительство КНДР полностью отвечает за права и благосостояние населения и постоянно работает над их улучшением. Представитель МИД заявил: «МИД КНДР расценивает принятие резолюции о правах человека против республики как серьезную политическую провокацию против достоинства и суверенитета нашего государства, самыми решительными словами осуждает и отвергает ее».

КНДР считает, что избирательное обсуждение прав человека в отдельных странах является враждебным шагом, противоречащим принципам равенства и невмешательства, закрепленным в Уставе ООН. В заявлении также подчеркивается, что последовательное принятие подобных резолюций на протяжении более двадцати лет демонстрирует двойные стандарты и политизацию работы СПЧ ООН.

МИД КНДР призвал Совет ООН по правам человека заняться расследованием античеловеческих преступлений, совершенных на Ближнем Востоке вследствие вмешательства западных стран. В заключение представитель КНДР отметил, что позиция республики по защите достоинства, суверенитета и интересов народа останется неизменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим Совбеза ООН в отношении КНДР.

МИД КНДР ранее назвал обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова на саммите в Сеуле оскорбительной политической провокацией и посягательством на суверенитет страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала реакцию Запада на визит Владимира Путина в КНДР как истерическую и связала ее с исторической ненавистью США к Пхеньяну.