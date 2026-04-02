Лавров: Россия настроена вместе с Белоруссией отстаивать общие интересы в мире

Tекст: Дарья Григоренко

В поздравительном послании министру иностранных дел Белоруссии Максиму Рыженкову Лавров отметил: «Подтверждаю решимость тесно координировать подходы, сообща отстаивать общие интересы и продвигать совместные инициативы на международной арене, стремясь к построению устойчивой и справедливой системы межгосударственных отношений, основанной на непреложных нормах международного права и принципе равной и неделимой безопасности», передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, одним из приоритетов для внешнеполитических ведомств России и Белоруссии остается поддержка двустороннего сотрудничества, а также дипломатическое сопровождение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

День единения народов России и Белоруссии отмечается в четверг. Как ранее информировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, в этот день главы государств, правительств, парламентов и министерств иностранных дел обменяются поздравительными посланиями.

В марте президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.