Алиханов сообщил о планах обязать ставить российские ОС в авто

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов заявил, что Минпромторг России рассматривает возможность обязательной предустановки российской операционной системы в автомобили отечественного производства, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что в качестве перспективы министерство видит, что «Аврора» или любая другая операционка, удовлетворяющая требованиям, в том числе по кибербезопасности, может стать обязательной для установки.

Алиханов отметил, что ОС «Аврора» на сегодняшний день наиболее готова к внедрению, однако речь не идет о монополии – Минпромторг будет рад другим подходящим решениям.

Алиханов также предложил рассмотреть возможность обязательной предустановки российской ОС на импортируемые автомобили, если такая система будет соответствовать потребностям рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи смартфонов и планшетов на базе отечественной ОС «Аврора» уже получили доступ к функциям мессенджера Мax.

Минпромторг России рассматривает введение обязательного использования российских компонентов при локализации автомобилей, включая проекты иностранных производителей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов подтвердил неизменность срока вступления в силу закона о локализации автомобилей для работы в такси.