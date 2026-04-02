Средние цены на газ в Европе за март выросли на 59%

Цены на газ в Европе выросли на 6% до 606 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов во вторник прибавили около 6% и почти достигли 606 долларов за тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу TTF стартовали в 9.00 мск на отметке 600,6 доллара, что на 5,4% выше расчетной цены предыдущего дня в 569,9 доллара. К 9.16 мск котировки выросли до 605,9 доллара, показав прибавку 6,3%.

По расчетам агентства на основе данных ICE, средняя биржевая цена на газ в Европе за март увеличилась на 59% по сравнению с февралем и впервые с января 2023 года превысила 600 долларов за тыс. кубометров. Рост начался после ударов США и Израиля по Ирану, на фоне перекрытия Ормузского пролива и остановки части газовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.

Котировки держатся выше уровней последних двух лет, а максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта на отметке 853,7 доллара за тыс. кубометров. Существенно выше цены были в 2021–2022 годах, когда рынок переживал самые продолжительные высокие уровни за всю историю европейских газовых хабов с 1996 года. Абсолютный рекорд в 3 892 доллара за тыс. кубометров был установлен в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя цена газа в Европе по данным биржи ICE выросла в 1,5 раза по сравнению с февралем до около 633 долларов за тысячу кубометров на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В начале торгов 30 марта биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 2,2% до уровня 663,1 доллара за тысячу кубометров по апрельским фьючерсам индекса TTF.