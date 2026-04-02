Глава РАН Красников сообщил о создании вакцины от рака в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Красников заявил, что российские ученые активно работают над созданием вакцин против онкологических и аутоиммунных заболеваний, передает РИА «Новости».

Он отметил, что потенциал отечественной науки в данной сфере очень большой, однако дальнейший успех во многом зависит от объема выделяемого государством финансирования.

Накануне Министерство здравоохранения объявило о первом применении персонализированной мРНК-вакцины «НЕООНКОВАК» для лечения меланомы у жителя Курской области. По словам главного онколога Минздрава, академика РАН Андрея Каприна, в будущем возможно расширение показаний к использованию мРНК-вакцин при успешном запуске препарата для лечения меланомы кожи.

Красников также напомнил, что российские достижения в фармацевтике зарекомендовали себя с лучшей стороны. В частности, он подчеркнул, что вакцина «Спутник» показала лучшую эффективность по сравнению с зарубежными аналогами, у которых позже обнаружились побочные эффекты, что в очередной раз подтверждает высокий уровень отечественной научной школы.

Академик РАН Александр Гинцбург сообщил о планируемом получении первых результатов применения мРНК-вакцины «Неоонковак» через три месяца.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о регистрации российских вакцин против различных видов рака и планах их включения в программу ОМС.