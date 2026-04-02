Минпромторг допустил перенос сроков сертификации самолета МС-21

Алиханов заявил о возможном переносе сертификации самолета МС-21

Tекст: Вера Басилая

Алиханов пояснил, что риски смещения сроков по МС-21 сохраняются, поскольку выполнено только 29% сертификационных полетов по сравнению с 77% у Superjet, передает РИА «Новости».

«Это как бы объективная реальность, от которой мы отталкиваемся. Поэтому по «Суперджету» более чем уверен, что в этом году у нас точно сертификат будет. Значит, по МС у нас очень плотная программа полетов. Будем надеяться, что тоже все уложим в график», – отметил Алиханов.

Он добавил, что сертификация SJ-100 завершится после получения сертификата двигателя ПД-8, который находится на финальной стадии испытаний. К испытаниям привлечены три опытных и один серийный самолет. Для МС-21 испытания проходят на двух опытных машинах, при этом к середине марта второй опытный борт был направлен в Архангельск для проведения испытаний в условиях обледенения.

Основную программу летных испытаний МС-21 планируется завершить к 2026 году, тогда же ожидается завершение сертификации. SJ-100, который создается по программе импортозамещения, планируется сертифицировать в августе 2026 года.

