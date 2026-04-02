Иран пригрозил США и Израилю новыми масштабными ударами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские вооруженные силы пригрозили США и Израилю новыми, более масштабными ударами, передает ТАСС.

Представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил: «В продолжение сильных и невероятных ударов, которые вы уже получили, ожидайте наших более мощных, масштабных и разрушительных действий».

Зольфагари подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться до капитуляции США и Израиля. Он отметил, что эта война завершится только после их полного унижения и поражения, приводит его слова агентство Mehr.

Он также прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о якобы уничтожении военного потенциала Ирана. Зольфагари заявил, что подобные утверждения не соответствуют действительности и заверил, что центры по производству баллистических ракет, беспилотников, современных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают функционировать.

Тегеран анонсировал в ближайшие дни более интенсивные и масштабные атаки по позициям своих врагов в регионе.

Исламская республика осуществила беспрецедентную ночную атаку на израильские и американские объекты с применением сверхтяжелых ракет.