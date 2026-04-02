Алиханов заявил о возможности автономных судов на Севморпути

Tекст: Дмитрий Зубарев

Алиханов заявил, что технологическая возможность применения автономных судов в акватории Северного морского пути подтверждена, передает РИА «Новости».

Он отметил, что опыт эксплуатации подобных систем между Петербургом и Балтийском доказывает отсутствие технологических ограничений. По его словам, «все возможно», хотя для восточной части Северного Ледовитого океана сценариев будет больше.

Сейчас в России действуют два парома с системами автономного судовождения – «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» на линии между Усть-Лугой и Калининградом. В мае 2025 года Минтранс сообщал о скором вводе в строй новых судов с аналогичными технологиями.

Для внедрения автономных судов в марте 2024 года были внесены изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта. Новые положения, вступившие в силу с 1 сентября 2024 года, регламентируют эксплуатацию, управление и правовой статус автономных судов и их экипажей, а также особенности регулирования возникающих правоотношений.

Кроме того, Алиханов подчеркнул, что Минпромторг готов продолжить финансирование подобных проектов с учетом бюджетных возможностей. Министр напомнил, что на развитие автономного судовождения уже направлено около 2 млрд рублей, однако экономического эффекта за счет сокращения экипажей пока не достигнуто. Основным вызовом остается совершенствование маневрирования судов в портах, а ключевой задачей – разработка международного правового регулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс России допустил запуск беспилотных судов по Северному морскому пути.

Москва и Пекин договорились обучать китайских моряков плаванию в Арктике.

В Японии в декабре 2025 года первое в мире полностью автономное пассажирское судно Olympia Dream начнет курсировать между портами Окаяма и Тоносё.