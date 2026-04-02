С маньяка Чуплинского решили принудительно взыскать 4,8 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

С Чуплинского, осужденного пожизненно за убийство 19 женщин, взыскивают 4,8 млн рублей морального вреда, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, передает РИА «Новости».

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами, предлагал им провести вместе время и увозил на личной машине в безлюдные места, где убивал. Затем он расчленял тела и выбрасывал их в различных районах города и его окрестностей.

Новосибирский областной суд 6 марта 2018 года приговорил на тот момент 52-летнего экс-милиционера к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он был признан виновным в убийстве 19 женщин. Гособвинитель допускала, что жертв могло быть больше.

Согласно материалам судебных приставов, в июле 2019 года в отношении Чуплинского возбудили пять исполнительных производств о взыскании более 4,460 млн рублей морального вреда с исполнительским сбором 350 тыс. рублей. Компенсация назначена в пользу пяти потерпевших, потерявших близких, по 1 млн рублей каждому.

Кроме того, с июля 2019 года за Чуплинским числится долг свыше 13,2 тыс. рублей по «налогам и сборам», а исполнительский сбор по этому обязательству составляет 1 тыс. рублей.

До этого судебные приставы начали взыскивать с обвиняемого в убийствах 11 женщин на Алтае Виталия Манишина задолженность по налогам и кредитам на сумму около 80 тыс. рублей.