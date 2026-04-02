Пассажирский самолет Ил-114-300 успешно прошел летные испытания

Алиханов на Международном транспортно-логистическом форуме заявил, что пассажирский самолет Ил-114-300 полностью завершил этап летных испытаний. По его словам, доказательные документы отправлены на экспертизу в Авиарегистр России, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения».

По словам Алиханова, заключение контрактов на поставку новых самолетов будет зависеть от получения сертификата, который ожидается в мае текущего года. Три самолета уже законтрактованы и будут переданы заказчикам до конца года.

Алиханов также отметил, что под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева проведены совещания по обеспечению льготного финансирования для закупки второй партии самолетов и созданию постоянного механизма льготного лизинга для авиаперевозчиков.

Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и предназначен для замены устаревших Ан-24, а также зарубежных машин аналогичного класса на внутренних линиях.

Ранее самолет Ил-114-300 прошел испытания в условиях Якутии.

Авиакомпания «Аврора» планирует приобрести первые такие самолеты в 2028 году, а их эксплуатация начнется в Хабаровском крае.

Алиханов заявил, что Ил-114-300 может получить сертификат в ближайшие месяцы и стать следующим после Ту-214 в процессе одобрения.

