США сняли санкции с временного президента Венесуэлы Родригес

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти США отменили санкции, ранее введённые против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минфина США.

Родригес, прежде занимавшая пост вице-президента, официально принесла присягу как временный президент 5 января.

Это произошло после того, как американские военные задержали Николаса Мадуро в Каракасе и вывезли его на территорию США. В отношении Мадуро в США выдвинуты обвинения в причастности к наркоторговле.

Американские СМИ сообщают, что администрация Дональда Трампа рассматривает сотрудничество с Каракасом как конструктивное.

Дельси Родригес приступила к обязанностям временного президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

Родригес в интервью The Guardian рассказала об угрозах убийством со стороны США после захвата Николаса Мадуро.

Позднее временный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела продолжительный и продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.